Бензин дешевшає на АЗС: скільки коштує пальне в останній день квітня

Середні ціни на преміальний бензин на АЗС в останній день квітня дещо знизилися, попри зростання світових цін на нафту та котирувань газойлю. Водночас середня вартість дизельного пального 30 квітня не змінилася, а автогаз незначно подорожчав, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що преміальний бензин марки А-95 у середньому подешевшав на 51 копійку – до 75,76 грн/л, тоді як звичайний 95-й "схуд" лише на 5 копійок – до 72,39 грн/л. Середня вартість автогазу у четвер знизилася на 11 копійок – до 48,69 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше в передостанній день квітня 95-й бензин продають у мережі Brent Oil. Вартість пального на АЗС мережі, у середньому, складає 66,85 грн/л. Найвищі ціни на 95-й помітили у мережі Grand Petrol - 76,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 72,90 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 74,90 грн/л;

KLO – 72,70 грн/л;

OKKO – 75,90 грн/л;

WOG - 75,90 грн/л;

БРСМ – Нафта" – 69,92 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизелем 30 квітня заправляють у мережі "Фактор" - 85 гривень за літр, а найдорожче у мережі Grand Petrol – 91,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,90 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 86,51 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газ 30 квітня продають у мережі "Кворум". Середня вартість пального на стелах АЗС – 46,28 грн/л. Найдорожче заправитися автогазом в останній день квітня можна у мережі Motto – 52,98 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 49 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,13 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Ціни на дизельне пальне на АЗС з 20 по 27 квітня, в середньому, знизилися на 1,78 грн/л, до 88,14 грн/л. Бензин марки А-95 здешевшав на 25 коп./л (72,46 грн/л), А-95+ – на 22 коп./л (76,28 грн/л), а скраплений газ "схуд" на 12 коп./л (48,87 грн/л).

Втім, 30 квітня ціни на нафту марки Brent зранку зросли до чотирирічного максимуму, що вплине на вартість пального в Україні в разі збереження тенденції. Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін не виключає незначного підвищення цін на пальне з огляду на зростання цін на нафту та котирувань газойлю.

