Радикальна трансформація: стало відомо, як подорожчання пального змінило авторинок України

Поки сегмент традиційних авто з ДВЗ скорочується, електромобілі та гібриди активно збільшують свою частку в усіх категоріях - від імпорту вживаних машин до продажів у автосалонах. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Головною причиною цього стало зростання цін на АЗС, які зараз становлять 73,5 гривні за бензин А-95 та 87,7 гривні за дизельне пальне.

"У той час, як літр пального наближається до позначки 100 грн, електрика залишається острівцем стабільності", - кажуть спеціалісти.

Відео дня

В Інституті досліджень авторинку додають, що побутовий тариф для нічної зарядки вдома, а також тарифи на швидкісних станціях на рівні 20-24 гривень за кВт·год створюють суттєву різницю у вартості одного кілометра пробігу.

Внутрішній авторинок

Радикальна трансформація: стало відомо, як подорожчання пального змінило авторинок України

На вторинному ринку у квітні ситуація змінювалася найповільніше, якщо порівнювати із березнем.

Бензинові та дизельні авто залишалися основою ринку (42,9% та 25,4% відповідно), однак частка дизельного сегмента за місяць помітно скоротилася - на 2,2%.

Частка електромобілів зросла до 8,5% (+2%), а частка автомобілів із газобалонним обладнанням (20,2%) залишилася майже незмінною.

Імпортовані вживані автомобілі

Радикальна трансформація: стало відомо, як подорожчання пального змінило авторинок України

У сегменті імпорту тенденції залишаються схожими, однак динаміка змін тут значно різкіша. Покупці, які привозять автомобілі з-за кордону, дедалі частіше одразу відмовляються від моделей із високою витратою пального.

Так, сегмент електромобілів зріс на 2,5%, досягнувши 11,4% ринку вживаного імпорту. Це є прямою реакцією на ціни на нафтопродукти. Разом з бензиновими авто дизельний сегмент також просів на 1,3% у частці ринку.

Гібриди впевнено утримують близько 8% ринку, залишаючись компромісним варіантом для тих, хто ще не готовий повністю відмовитися від ДВЗ, але вже прагне зменшити витрати на пальне.

Ринок нових машин

Радикальна трансформація: стало відомо, як подорожчання пального змінило авторинок України

Найрадикальніші зміни фіксуються на ринку нових авто, де покупець є найбільш "прогресивним" і найшвидше реагує на загальну вартість володіння автомобілем.

Гібриди впевнено виходять у лідери: сьогодні кожен третій новий автомобіль в Україні - гібрид (33,4%). Частка нових електромобілів зросла одразу на 5% і сягнула 8,9%.

Бензинові та дизельні автомобілі сумарно втратили понад 6% ринкової частки за місяць. Покупці нових авто дедалі частіше відмовляються від традиційних двигунів на користь технологій, що дозволяють заряджатися від електромережі.

Тренди і прогнози - що кажуть фахівці

В Інституті досліджень авторинку зазначають, що український авторинок перейшов у режим жорсткої економії. Експерти кажуть:

"Якщо раніше покупці обговорювали потужність двигунів чи надійність об’ємних атмосферних моторів, які можна було "пом’якшити" встановленням ГБО, то сьогодні в центрі уваги - вартість зарядки та витрати на 100 км".

За їх словами, у найближчій перспективі це неминуче змінить рейтинги популярності моделей - лідерами стануть автомобілі, які дозволяють власникам максимально економити на витратах.

Український авторинок - інші новини

Раніше стало відомо, що упродовж минулого місяця український автопарк поповнився 5 тисячами автомобілів із дизельними двигунами. Цей результат на 12% поступається показнику квітня 2025 року.

Лідером серед нових дизельних легкових автомобілів став кросовер Renault Duster, який українські водії традиційно обирають за практичність, надійність і хорошу адаптацію до українських доріг.

Повідомлялося також, що минулого місяця в Україні зареєстрували 13,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: