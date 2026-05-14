Радикальна трансформація: стало відомо, як подорожчання пального змінило авторинок України

Квітневі ціни на бензин та дизель стали потужним поштовхом до розвитку енергоефективності.

Поки сегмент традиційних авто з ДВЗ скорочується, електромобілі та гібриди активно збільшують свою частку в усіх категоріях - від імпорту вживаних машин до продажів у автосалонах. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Головною причиною цього стало зростання цін на АЗС, які зараз становлять 73,5 гривні за бензин А-95 та 87,7 гривні за дизельне пальне.

"У той час, як літр пального наближається до позначки 100 грн, електрика залишається острівцем стабільності", - кажуть спеціалісти.

В Інституті досліджень авторинку додають, що побутовий тариф для нічної зарядки вдома, а також тарифи на швидкісних станціях на рівні 20-24 гривень за кВт·год створюють суттєву різницю у вартості одного кілометра пробігу.

Внутрішній авторинок

На вторинному ринку у квітні ситуація змінювалася найповільніше, якщо порівнювати із березнем.

Бензинові та дизельні авто залишалися основою ринку (42,9% та 25,4% відповідно), однак частка дизельного сегмента за місяць помітно скоротилася - на 2,2%.

Частка електромобілів зросла до 8,5% (+2%), а частка автомобілів із газобалонним обладнанням (20,2%) залишилася майже незмінною.

Імпортовані вживані автомобілі

У сегменті імпорту тенденції залишаються схожими, однак динаміка змін тут значно різкіша. Покупці, які привозять автомобілі з-за кордону, дедалі частіше одразу відмовляються від моделей із високою витратою пального.

Так, сегмент електромобілів зріс на 2,5%, досягнувши 11,4% ринку вживаного імпорту. Це є прямою реакцією на ціни на нафтопродукти. Разом з бензиновими авто дизельний сегмент також просів на 1,3% у частці ринку.

Гібриди впевнено утримують близько 8% ринку, залишаючись компромісним варіантом для тих, хто ще не готовий повністю відмовитися від ДВЗ, але вже прагне зменшити витрати на пальне.

Ринок нових машин

Найрадикальніші зміни фіксуються на ринку нових авто, де покупець є найбільш "прогресивним" і найшвидше реагує на загальну вартість володіння автомобілем.

Гібриди впевнено виходять у лідери: сьогодні кожен третій новий автомобіль в Україні - гібрид (33,4%). Частка нових електромобілів зросла одразу на 5% і сягнула 8,9%.

Бензинові та дизельні автомобілі сумарно втратили понад 6% ринкової частки за місяць. Покупці нових авто дедалі частіше відмовляються від традиційних двигунів на користь технологій, що дозволяють заряджатися від електромережі.

Тренди і прогнози - що кажуть фахівці

В Інституті досліджень авторинку зазначають, що український авторинок перейшов у режим жорсткої економії. Експерти кажуть:

"Якщо раніше покупці обговорювали потужність двигунів чи надійність об’ємних атмосферних моторів, які можна було "пом’якшити" встановленням ГБО, то сьогодні в центрі уваги - вартість зарядки та витрати на 100 км".

За їх словами, у найближчій перспективі це неминуче змінить рейтинги популярності моделей - лідерами стануть автомобілі, які дозволяють власникам максимально економити на витратах.

