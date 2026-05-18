Бензин в Україні знову дорожчає: скільки коштує пальне на АЗС 18 травня

Окремі мережі підняли цінник на бензин одразу на гривню.

Середні ціни на бензин на АЗС сьогодні, 18 травня, зросли. При цьому дизельне пальне та автогаз подешевшали, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Найбільш суттєво подорожчав преміальний бензин марки А-95. За вихідні середні ціни на нього підскочили на 1,29 грн/л – до 78,77 грн/лі. При цьому звичайний 95-й подорожчав на 53 копійки – до 74,15 грн/лі. Однак окремі топ-мережі підняли цінник одразу на гривню.

Натомість середня вартість літра дизельного пального та автогазу знизилася на 18 та 37 копійок відповідно.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин у перший робочий день тижня продають у мережі Brent Oil. Середній цінник на пальне тут 66,85 грн/лі. Найвищий цінник на 95-й вкотре у мереж ОККО та WOG – 78,90 грн/лі.

"Зелені" мережі підняли цінник на 1 гривню у порівнянні з п’ятницею, 15 травня. Також гривню зросла вартість пального і на АЗС державної компанії "Укрнафта" та заправках SOCAR.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 75,90 грн/л;

"Укрнафта" – 72,90 грн/л;

SOCAR – 77,90 грн/л;

KLO – 72,40 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,76 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевше дизелем 18 травня заправляють у мережі АЗС "Фактор" - 83 гривні за літр. А найдорожче – у мережі Motto за 91,48 грн/л. Більшість популярних мереж вартість дизелю не змінювали. Разом з тим, на стелах у UPG дизель подешевшав на гривню, а "БРСМ-Нафта", у порівнянні з п’ятницею, "скинула" 62 копійки.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 85,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 87,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 84,32 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогаз сьогодні продають у мережі "Кворум" за 44,98 гривні за літр. Найдорожче - у мережі Motto за 52,98 гривні за літр. Більшість популярних мереж знизили цінник на автогаз. Зокрема "Укрнафта" та UPG "скинули" по 1 гривні. На АЗС SOCAR автогаз, у середньому, подешевшав на 1,08 грн/л. А мережа "БРСМ-Нафта" опустила ціни на 63 копійки за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 46,90 грн/л;

"Укрнафта" – 46,90 грн/л;

SOCAR – 48,47 грн/л;

KLO – 47,50 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 45,80 грн/л;

ОKKO – 48,90 грн/л;

WOG - 48,90 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

На початку минулого тижня ціни на пальне в Україні відновили зростання. Зокрема преміальний бензин марки А-95, у середньому, подорожчав на 98 копійок – до 77,87 грн/л

Через подорожчання бензину та дизельного пального у квітні, за даними інституту дослідження авторинку, в Україні зростає популярність електромобілів та гібридних авто.

