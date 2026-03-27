Нафта по $200: аналітики попередили про новий стрибок цін через війну в Ірані, - Bloomberg

Ціна на нафту може досягти рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані затягнеться до червня, а Ормузька протока залишиться закритою, пише Bloomberg.

Аналітики Macquarie Group Ltd. попереджають, що у разі затяжного конфлікту ринок зіткнеться з історично високими цінами. У своєму базовому сценарії (ймовірність 40%) експерти допускають саме такий розвиток подій. Водночас більш імовірним (60%) вони вважають, що війна може закінчитися наприкінці цього місяця.

На думку аналітиків, якщо протока залишатиметься закритою тривалий час, ціни доведеться "підняти настільки високо, щоб знищити значну частину світового попиту на нафту". Саме терміни її відкриття, а також можливі пошкодження енергетичної інфраструктури визначатимуть довгострокові наслідки для ринку сировинних товарів.

Станом на п’ятницю нафта марки Brent становила близько 110 доларів за барель після нещодавнього стрибка до кризового максимуму в 119,5 долара за барель.

До початку конфлікту через Ормузьку протоку щодня транспортувалося близько 15 млн барелів сирої нафти та ще 5 млн барелів нафтопродуктів.

Через бойові дії в Ірані та блокування трафіку через Ормузьку протоку ціни на нафту суттєво зросли у порівнянні з кінцем лютого. 26 березня вартість нафти марки Brent зросла на 2,38 долара – до 99,64 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 2,64 долара – до 92,96 долара за барель.

26 березня повідомлялося, що в адміністрації президента США Трампа аналізують, яким чином відреагує економіка на можливий стрибок цін на нафту до 200 доларів за барель.

27 березня стало відомо, що Москва активно наживається на одному з найбільших нафтових потрясінь в історії. Російська нафта зараз продається за цінами вище світових через глобальні перебої з постачанням.

