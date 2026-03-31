Іранські дрони та ракети женуть вгору ціни на нафту: аналітики заговорили про дефіцит

Залишки буферних запасів на нафтовому ринку поступово вичерпуються.

Ціни на нафту зранку 31 березня зросли. Інвестори зважували ймовірність того, що президент США Дональд Трамп припинить війну з Іраном, протиставляючи її ризикам перебоїв у постачанні нафти через тривале закриття Ормузької протоки, повідомляє Reuters.

За даними сайту біржі ICE, станом на 8:44 за київським часом вартість нафти марки Brent з постачанням у травні зросла на 0,64% - до 113,51 долара за барель. При цьому американська нафта марки WTI, за інформацією сайту платформи CME Group, подорожчала на 8 центів - до 102,96 долара за барель.

Як повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на представників американської адміністрації, президент США заявив своїм помічникам, що готовий припинити військову операцію проти Ірану, навіть якщо Ормузьку протоку не вдасться розблокувати, і відкласти її відкриття на пізніший термін. Ціни на нафту спершу відреагували на це зниженням.

Хоча до цього американський лідер у власній соціальний мережі попередив, що США знищать енергетичні об'єкти та нафтові свердловини Ірану, якщо Тегеран не відкриє протоку.

Reuters зазначає, що фактичне закриття Іраном Ормузької протоки, через яку зазвичай проходило близько п'ятої частини світових поставок, призвело до зростання цін на нафту марки Brent на 59% у березні. Видання додає, що це найбільше місячне зростання цін на європейський нафтовий еталон. Разом з тим, ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали у березні на 58%, що стало найбільшим місячним зростанням з травня 2020 року.

Тим часом, бойові дії на Близькому Сході тривають. Компанія Kuwait Petroleum Corp у вівторок повідомила, що її повністю завантажений нафтовий танкер "Аль-Салмі" був уражений в результаті ймовірної іранської атаки в порту Дубаї. Bloomberg зазначає, що атака також посприяла зростанню вартості "чорного золота".

Віцепрезидент з питань товарних ринків та нафти в аналітичній компанії Rystad Energy Лін Є дає зрозуміти, що в разі тривалого обмеження судноплавства Ормузькою протокою ціни на нафту продовжать зростання, з огляду на те, що нафти на всіх не вистачатиме.

"Оскільки залишки буферних запасів на нафтовому ринку поступово вичерпуються, вразливість ринку до тривалого закриття протоки означає, що ми наближаємося до фізичного дефіциту нафти в ширшому географічному масштабі, і тенденція до зростання цін на нафту, ймовірно, ще більше посилиться", – зазначив експерт.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - останні новини

Після початку війни на Близькому Сході та суттєвого обмеження судноплавства Ормузькою протокою ціни на нафту суттєво зросли. Вартість нафти марки Brent станом на ранок 30 березня перевищила 115 доларів за барель.

Водночас президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі попередив, що ціни на нафту можуть сягнути 200 доларів за барель в разі тривалої війни на Близькому Сході.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився на більшість вимог Штатів для завершення війни на Близькому Сході. Він не уточнив, на які поступки пішов офіційний Тегеран.

Вас також можуть зацікавити новини: