Рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

Сьогодні, 3 вересня, набула чинності нова "стеля" цін на російську нафту. Тепер ліміт становить 47,60 долара за барель замість попередніх 60 доларів.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він зазначив, що таке рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

"Ми вдячні європейським партнерам за врахування рекомендацій нашої санкційної групи щодо зниження стелі цін на нафту РФ", - додав голова ОП.

Обмеження цін на російську нафту – головні новини

У липні 2025 року стало відомо, що Європейський Союз знизить стелю цін на російську нафту з 60 доларів до 47,6 долара за барель в рамках 18-го пакету санкцій.

Рішення про обмеження цін передбачає заборону торгувати російською нафтою, яку перевозять танкерами, якщо вона дорожча за допустимий рівень (тобто відсьогодні - 47,6 доларів за барель). Крім того, судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям забороняється обробляти вантажі російської нафти в усьому світі, якщо їх не продають за ціною, нижчою за граничну.

Також про зниження граничної ціни на російську нафту до 47,6 доларів за барель тоді ж повідомили Канада і Велика Британія. Так, у Лондоні зазначилил, що це обмежить нафтову промисловість правителя РФ Путіна, знизить ринкову вартість російської сирої нафти і завдасть шкоди одному з ключових джерел фінансування російської війни проти України.

У Канаді ж заявили, що подальшим зниженням верхньої межі ціни на російську нафту країна та її партнери посилюють економічний тиск і обмежують ключове джерело фінансування незаконної війни Росії.

При цьому цінову стелю на російську нафту переглядатимуть щонайменше двічі на рік залежно від зміни світових цін на нафту. За даними Bloomberg, вартість російської нафти буде визначатися за формулою: світові ціни на нафту мінус 15%.

Як зазначили в організації Razom We Stand, попри те, що "стеля цін" була зменшена, у Росії залишаються лазівки, які дозволять їй продовжувати отримувати прибутки, що зрештою будуть спрямовуватися на війну.

