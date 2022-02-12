Внаслідок падіння обсягів експорту російської нафти вдвічі, наприклад, через вторгнення в Україну, ціна Brent може сягнути $150 за барель.

Ціни на нафту в п'ятницю зросли до нових семирічних максимумів на тлі побоювань щодо російського вторгнення в Україну, що може спричинити обмеження світових поставок нафти.

Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту Brent виросли на $3,03, або на 3,3%, до $94,44 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $3,22, або на 3,6%, до $93,10 за барель.

За даними Investing, на торгах увечері в п'ятницю ф'ючерси на нафту Brent з постачанням у квітні 2022 року зросли на 4% й торгувалися на позначці вище $95.

Обидва контрольні показники досягли найвищого рівня з кінця 2014 року, пише Reuters. Вони демонструють підвищення протягом восьмими тижнів поспіль на тлі зростаючої стурбованості щодо глобальних поставок нафти також і через відновлення попиту після пандемії коронавірусу.

"Ринок не хоче бути коротким у вихідні... Якщо вторгнення здається неминучим, і ви знаєте, що буде відповідна санкція, яка призведе до перебоїв у постачанні природного газу та нафти", - сказав президент Lipow Oil Associates Ендрю Ліпов у Х'юстоні.

Зазначається, що Міжнародне енергетичне агентство підвищило свій прогноз світового попиту на 2022 рік і очікує, що цього року він зросте на 3,2 мільйона барелів на добу, досягнувши рекордних 100,6 мільйона барелів на добу.

У МЕА додали, що Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати можуть збільшити видобуток і допомогти заспокоїти нестабільні ринки нафти.

За прогнозом аналітиків JPMorgan, внаслідок падіння обсягів експорту російської нафти вдвічі, наприклад, через вторгнення в Україну, ціна Brent може сягнути $150 за барель.

Історичний максимум ціни бареля нафти Brent у $147,50 був зафіксований у липні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у разі введення санкцій проти Росії через загострення ситуації на українському кордоні, РФ може істотно поповнювати свій бюджет за рахунок зростання цін на нафту. Аналітики вважають, що цього року російський бюджет може отримати від 65 до 80 мільярдів доларів, якщо вартість нафти складе 90-100 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: