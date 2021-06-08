Головна мета делегації - переконати американських сенаторів в застосуванні американських санкцій безпосередньо для компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" і її керівників.

Делегація Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на чолі з головою правління держкомпанії Юрієм Вітренком сьогодні ввечері проведе низку ділових зустрічей у США для того, щоб переконаний американських сенаторів у необхідності посилення санкцій проти споруджуваного газопроводу «Північний потік-2», повідомила прес-служба держкомпанії .

«Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже сьогодні ввечері за київським часом у Вашингтоні матиме перші ділові зустрічі. Головна мета делегації НАК - це переконати американських сенаторів, які є співавторами законопроектів PEESA/PEESCA, для представлення нових змін до законодавства, які потребуватимуть застосування американських санкцій безпосередньо для Nord Stream 2 AG та управлінців компанії», - повідомив директор прес-служби «Нафтогазу» Максим Белявський.

Санкції США проти "Північного потоку-2"

Держдепартамент США не став запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, яка реалізує проект газопроводу "Північний потік 2" і її керівника Маттіаса Варніга, якого західні ЗМІ називають союзником президента РФ Володимира Путіна. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від санкцій відповідає національним інтересам США.

Незважаючи на це Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій проти чотирьох суден і чотирьох юридичних осіб, залучених до прокладання «Північного потоку-2».

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Ситуація з "Північним потокм-2"

Проектом «Північний потік-2» (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявляє, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск «Північного потоку-2». За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський «Газпром». Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall. Трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже існуючим «Північним потоком-1». Його спорудження припинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що після запуску «Північного потоку-2» Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати чинний контракт з транзиту блакитного палива через Україну.

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Автор: Ігор Орел