Держава повинна надати постачальникам рівний і вільний доступ до ресурсу, який видобувається держкомпаніями, підкреслив глава Асоціації постачальників енергоресурсів.

Для забезпечення функціонування ринкової моделі ринку газу державі необхідно надати постачальникам рівний доступ до ресурсу державного видобутку, а споживачам – свободу у виборі постачальника і газового тарифу.

Про це заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан в ефірі ток-шоу "Energy Freedom з Андрієм Куликовим".

"Так звана нерегульована модель ринку газу, де є попит, є різні продукти, і кожен споживач має право вільного вибору — це те, до чого ми довгий час йшли. Якщо ми хочемо побудувати саме ринок, тоді держава повинна використовувати ринкові механізми", - сказав Артем Компан.

Він окремо підкреслив, що, вимагаючи від постачальників переведення споживачів на річний тариф з фіксованою ціною газу, держава повинна надати постачальникам рівний і вільний доступ до ресурсу, який видобувається держкомпаніями.

"Для того, щоб всі постачальники були в рівних умовах, було б справедливим з боку держави, маючи в руках 14,5 млрд кубометрів газу українського видобутку, запропонувати аналогічний продукт в ринок. Якщо держава хоче забезпечити всіх українців річним контрактом на газ з фіксованою ціною, то вона повинна запропонувати постачальникам ресурс за таким же річним контрактом і з такою ж відстрочкою платежу, яка є у населення", - додав глава Асоціації постачальників енергоресурсів.

Компан зазначив, що повноцінна ринкова модель повинна гарантувати споживачеві свободу вибору постачальника і способу взаємодії з постачальником. При цьому він додав, що постачальники, конкуруючи за споживача самі будуть зацікавлені пропонувати різні варіанти тарифних пропозиції, серед яких може бути річний контракт з фіксованою ціною, тариф з рівномірним платежем за газ протягом року, покупка газу влітку за низькою ціною на умовах передоплати з можливістю споживати ресурс взимку, базовий місячний тариф та ін.

За словами глави Асоціації, уряду потрібно не вбивати ринок ручним регулюванням ціни газу, а скористатися досвідом європейських країн і розвинених ринків газу в питанні підтримки вразливих верств населення.

"Споживачі, які не мають можливості оплачувати газ, повинні мати можливість звернутися до держави за субсидією, і вона повинна допомогти своїм громадянам. Або допомогти заробити їм більше грошей, щоб вони могли дозволити собі оплачувати спожитий ресурс. Або допомогти цільовим монетизованим способом, тобто надати адресну субсидію на постійній основі або в окремі періоди, коли платежі за газ зростають», — підкреслив він.

5 березня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), попередньо схвалила і винесла на громадське обговорення проект рішення про введення з 1 травня цього року обов'язкового річного контракту для всіх українців, на період дії якого ціна газу буде зафіксована на одному рівні.

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Автор: УНІАН