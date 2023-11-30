Щоб отримати додаткові лампи пенсіонерам треба прийти на пошту з деякими документами.

З 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти, крім Київщини, для пенсіонерів розпочнеться додатковий обмін LED-ламп. У Київській області ця частина проекту стартує трохи згодом — 12 грудня.

"Щоб отримати ще по 5 енергоощадних ламп пенсіонерам потрібно просто завітати у відділення з паспортом, РНОКПП, пенсійним посвідченням та активним номером телефону. Старі лампи, які раніше потрібно було надавати одразу при обміні, вони зможуть принести у відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти нових", - повідомляється на Facebook-сторінці "Укрпошти".

За даними підприємства, зараз доступні для обміну на всій території України близько 18 млн енергоощадних ламп. Програма діятиме, доки світлодіоди будуть в наявності на кожному окремому відділенні.

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Звертається увага, що також у розпалі обмін для юридичних осіб: медичних закладів, шкіл, дитячих садочків, поліклінік та СББ. Вони можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку "Дія".

"За попередніми оцінками, економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції", - наголошується у повідомленні.

Проект реалізується за підтримки Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та European Union in Ukraine.

Обмін ламп в Україні - що відомо

В грудні 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 мільйонів LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.

16 січня пілотний етап проекту з обміну ламп розжарювання на енергоефективні стартував у шести регіонах України. Згодом був поширений по всій підконтрольній уряду території України. Бажаючі здійснити обмін мали подати заявку через "Дію", а потім отримати п'ять нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти".

Для проекту Єврокомісія закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, Франція заявила, що додає ще 5 мільйонів.

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