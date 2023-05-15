Загальна протяжність лінії становить 400 км.

Сьогодні, 15 травня, Україна розпочала комерційний експорт електроенергії до Польщі по відновленій лінії електропередачі Хмельницька АЕС - Жешув, яка не використовувалася останні 30 років.

Як повідомляє польська компанія Polskie Sieci Elektroenergetyczne, потужність експорту становить 200 МВт. Нове міждержавне з'єднання створено на базі ЛЕП, що не працювала три десятиліття. Вона пройшла через глибоку модернізацію, в тому числі з переведенням на більш низьку напругу.

Загальна протяжність лінії становить 400 км, з яких понад 70% припадає на територію України. Інвестиції з української сторони склали 350 млн грн. PSE планувала вкласти зі свого боку близько 30 млн злотих (270 млн грн).

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З 27 квітня електроенергія поставлялася по цьому інтерконектору в тестовому режимі. Тепер проходять комерційні тендери, що організовуються PSE і "Укренерго". Польська сторона оголосила тендер на період з 15 по 31 травня.

Експорт електроенергії під час війни

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Торік Україна почала експортувати електроенергію до Польщі, Молдови, Румунії, Словаччини. Раніше Україна використовувала для експорту електроенергії до Польщі ЛЕП Добротвір - Замосць.

З жовтня 2022 року Україна призупинила експорт електроенергії через масштабні пошкодження та руйнування, завдані ракетними та дроновими атаками російської армії на енергетичні об'єкти.

12 квітня 2023 року Україна почала експорт електроенергії в Молдову та Польщу.

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