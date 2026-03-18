У держдумі Росії визнали, що не можуть захистити країну від українських дронів

Там поскаржилися, що на це не вистачить ніяких сил, а тому закриватимуть лише найважливіші об’єкти.

Державна Дума Росії визнала, що країна не має можливості захистити всю свою територію від ударів безпілотників.

Зокрема, як повідомляють російські ЗМІ, депутат Держдуми Андрій Гурулєв сказав, що площа Росії занадто велика, щоб захистити її всю від атак української армії.

"Все прикрити неможливо. В принципі просто ніяких сил [протиповітряної оборони] не вистачить. У Росії дуже велика територія", - сказав депутат, коментуючи слова глави Радбезу РФ Сергія Шойгу про розширення географії ударів ЗСУ за Урал.

Гурулєв поскаржився на відсутність у Росії "суцільного поля" протиповітряної оборони (ППО), через що командування змушене точково "прикривати" об'єкти інфраструктури – великі міста, столиці регіонів, а також "стратегічні об'єкти – підприємства, електростанції, стратегічні мости, шляхи висування".

Він навіть висловив думку, що країні критично необхідно мати "суцільне радіолокаційне поле", за допомогою якого можна буде фіксувати літаючі цілі, а також сили ППО, відповідальні за "прикриття".

Удари по території Росії

13 березня Reuters повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін обговорив заходи щодо захисту критично важливої інфраструктури Росії зі своєю радою безпеки. Це сталося після посилення українських атак, в результаті яких, крім інших цілей, було уражено великий військовий завод.

Російський завод мікроелектроніки "Кремній Ел", який виробляв системи управління всіх видів ракет Росії, був уражений крилатими ракетами Storm Shadow.

