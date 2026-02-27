Космічні платіжки за світло: енергетик пояснив, звідки вони з’являються

Графіки відключень ламають звичний ритм життя, тому деякі люди забувають вчасно передати показники лічильника.

Розрахунок вартості спожитої електроенергії зводиться до двох базових показників. Про це в ефірі День.LIVE розповів гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

"Перше – ціна фіксована, яку встановила держава, 4,32 грн за кіловат. І друга частина – це те, що ви спожили, і ця цифра з вашого лічильника. Ми перемножаємо цифру з лічильника на тариф і отримується платіжка", – зазначив фахівець.

Відключення електроенергії саме по собі не гарантує заощадження через те, що Коваленко називає "зміщенням споживання", коли люди зміщують ті чи інші справи (наприклад, прання) на більш пізній час.

Варто також сказати, що після ввімкнення світла бойлери змушені інтенсивніше підігрівати охололу воду, а пральні машини нерідко вмикаються вночі по кілька разів поспіль. Це все також позначається на споживанні електроенергії.

Коваленко каже, що коли графіки відключень порушують звичний ритм життя, споживачі нерідко не встигають вчасно передати показники лічильника. У такому випадку система автоматично здійснює нарахування електроенергії за середнім значенням попередніх періодів.

"Треба тоді передати реальні показники, і наступний цикл вони перерахуються. І тут немає ніякої проблеми. Ця система кожний місяць перераховується і перераховується", – додав енергетик.

Тарифи на світло – інші новини

Нещодавно енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв повідомив, що міжнародні партнери та кредитори можуть уже цього року посилити тиск на український уряд із вимогою підвищити тарифи на електроенергію для населення – навіть за умови, що бойові дії триватимуть.

За його словами, вартість світла для населення протягом чотирьох років може зрости до 8,5 грн/кВт·год.

А ще раніше зростання вартості електроенергії для населення допустили фахівці Національного банку. Як повідомлялося, тарифи на електроенергію можуть зрости через потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

