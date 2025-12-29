Деяких українців можуть тимчасово виключати з графіків відключення: в уряді назвали умову

Росіяни часто атакують критичну інфраструктуру України.

В Україні працюють над тим, щоб не обмежувати електропостачання за графіками тим людям, у яких щойно завершилися тривалі аварійні відключення електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба на пресконференції за підсумками 2025 року.

Віцепрем'єр наголосив, що росіяни часто атакують критичну інфраструктуру України. За його словами, лише за останній обстріл ворог залучив більше 500 дронів та 30 ракет. Зокрема, росіяни били по енергетичній інфраструктурі міста Києва та Київської області.

"Поки що немає синхронізації і може таке відбутися, що у людей, у яких були тривалі аварійні відключення, вони потрапляють у планові графіки. Зараз Міністерство енергетики працює, щоб такого не відбувалося і люди, які сиділи понад 8 годин без електрики, не потрапляли одразу в план графіків відключень", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна швидко відновлюється після обстрілів російських загарбників. Втім, найскладнішою ситуація на Київщині залишається у Вишгородському районі, де близько 10 тисяч абонентів наразі без електрики.

"Що стосується міста Києва, тут ситуація стабілізована. Виходимо в графіки, десь приблизно 3 години тому в нас закінчилися аварійні відключення, ми вийшли в графіки", - сказав Кулеба.

Атаки Росії на енергосистему України – останні новини

Уніч на 27 грудня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БпЛА. Всього РФ запустила майже 500 дронів та 40 ракет, серед яких аеробалістичні "Кинджали". Основною ціллю була енергетика та цивільна інфраструктура Києва.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів, що енергетики можуть стабілізувати ситуацію з електропостачанням на Київщині вже найближчої доби.

