У деяких будинках не вимикатимуть світло: Шмигаль розповів, кому з українців пощастисть

Міністр енергетики запевнив, що необхідні рішення вже ухвалені.

Найближчим часом у будинках з електроопаленням не будуть вимикати світло, окрім періоду дії аварійних відключень електроенергії. Необхідні рішення вже ухвалені, заявив перший війепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом та відповідним штабом ухвалені та оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків, і буквально найближчим часом ці будинки не будуть відключатися, за винятком очевидно аварійних відключень", - зазначив міністр.

Він пояснив, що під час дії аварійних відключень система відключає і об’єкти критичної інфраструктури.

15 січня Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які, за словами прем’єрки Юлії Свириденко, мають стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Зокрема було анонсовано збільшення імпорту електроенергії.

Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації. Також уряд анонсував віднесення житлових будинків з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури.

Рішення ухвалені після погіршення ситуації в енергосистемі через обстріли. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що наразі Київ переживає найскладнішу ситуацію в енергетиці з початку повномасштабної війни Росії на Україну.

Газета The New York Times писала, що цієї зими російські удари по енергетичній інфраструктурі Києва стали найбільш руйнівними за весь час війни. Видання вважає, що Росія змінила стратегію й зосередився на ізоляції та знищенні енергозабезпечення Києва, Одеси та Дніпра.

