'Блакитного палива' буде більше: Україна розширить газовий коридор з сусідньою державою

Міненерго паралельно шукає інші перспективні напрямки постачання природного газу в Україну.

Україна та Болгарія розвиватимуть "Вертикальний газовий коридор" для зміцнення енергетичної безпеки регіону. Проєкт відкриває можливості для постачання і зберігання газу в українських підземних газосховищах, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Україна та Республіка Болгарія домовилися про розвиток "Вертикального газового коридору", що дозволить суттєво розширити обсяги транспортування природного газу та посилити енергетичну безпеку в регіоні Південно-Східної Європи", - зазначив очільник Міненерго.

За його словами, проєкт "Вертикального газового коридору" забезпечує доступ до диверсифікованих джерел постачання природного газу для країн регіону. Після завершення його реалізації пропускна спроможність маршруту може сягнути близько 10 млрд куб. м газу на рік.

Відео дня

"Це також відкриває додаткові можливості для розширення співпраці у сфері постачання та зберігання газу, зокрема із використанням українських підземних газосховищ", - відмітив віцепрем'єр.

Крім того, енергетичне відомство паралельно шукає інші перспективні напрямки постачання природного газу в Україну. Зокрема, польський маршрут відкриває доступ до LNG-терміналів у Польщі, Литві та Німеччині, а також до ресурсів норвезького видобутку через газопровід Baltic Pipe.

"Досягнуто домовленості з польськими партнерами щодо збільшення потужності імпорту газу до 6,7 млрд куб. м на рік до кінця квітня поточного року. Тривають перемовини щодо подальшого розширення цього напрямку", - додав Шмигаль.

Срівпраця України з Болгарією - головні новини

30 березня президент Володимир Зеленський на пресконференції з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андреєм Гюровим у Києві заявив, що Україна досі зацікавлена купити у Софії два ядерні реактори російського виробництва. У свою чергу, очільник болгарського уряду Гюров зазначив, що на даний момент ціна і вартість цих реакторів не основне питанням, бо Болгарія очікує на дострокові вибори до парламенту, які мають відбутися 19 квітня.

Зазначається, що реактори планували використати для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС. Проте в квітні минулого року стало відомо, що Болгарія відмовилася продавати Україні ці реактори.

