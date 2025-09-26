Виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт, який був в.о. і після звільнення попереднього очільника.

Наглядова рада звільнила Віталія Зайченка з посади голови правління "Укренерго", повідомляє Економічна правда з посиланням на джерела в уряді.

Зазначається, що всі члени правління компанії-диспетчера енергосистеми України отримали статус виконувачів обов’язків.

"Подробиць щодо мотивів такого рішення поки немає", - зазначає видання.

Водночас, як повідомляють ExPro та Енергобізнес, напружені стосунки між Зайченком і незалежними членами наглядової ради почалися майже одразу після його призначення на керівну посаду.

Звільнення Зайченка з посади підтвердив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Виконувати обов'язки голови правління компанії тимчасово буде Олексій Брехт. Він виконував обов’язки очільника компанії і після звільнення попереднього керівника "Укренерго" - Володимира Кудрицького.

Віталія Зайченка обрано очільником "Укренерго" 23 червня 2025 року. Офіційно він обійняв цю посаду 1 липня. До призначення керівником він працював головним диспетчером "Укренерго".

Українська енергосистема напередодні старту опалювального сезону

Нагадаємо, що "Укренерго" знову залишається без повноцінного очільника напередодні старту опалювального сезону. Попереднього керівника компанії Володимира Кудрицького було звільнено з посади 2 вересня 2024 року рішенням наглядової ради компанії. За декілька днів до цього, 30 серпня, на засіданні ставки Верховного головнокомандувача Кудрицькому рекомендували написати заяву про звільнення за власним бажанням, через нібито недостатній захист енергооб'єктів, однак він відмовився це робити.

Наприкінці літа 2025 року та на початку осені, Росія продовжила енергетичний терор України. Зокрема, 27 серпня стало відомо про масовий удар ворога по українській енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атаки, зокрема, було пошкоджено обладнання на одній з підстанцій у місті Суми.

25 вересня російські війська атакували обʼєкт критичної інфраструктури Чернігова, без електропостачання залишилися майже 30 тисяч містян. 26 вересня також стало відомо про атаку росіян на енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, в місті та області були перебої зі світлом. Зокрема, були знеструмлені всі об’єкти "Чернігівводоканалу".

Енергетичний експерт Олександр Харченко зазначив, що ситуація в енергетиці напередодні старту опалювального сезону значно краща, ніж минулого року. Однак, він звернув увагу, що резерву обладнання для відновлення української енергетичної інфраструктури після російських атак вистачить на 3-4 місяці, за умови збереження нинішньої інтенсивності обстрілів.

