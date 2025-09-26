Через нове правило компанію встигли звинуватити в ігноруванні пасажирів старшого віку.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про скасування паперових посадкових талонів. Починаючи із 3 листопада, для всіх рейсів пасажирам обовʼязково знадобиться мобільний додаток Ryanair із цифровим талоном, пише Express.

У компанії пояснили, що такий крок дозволить зекономити близько 300 тонн паперу щороку та оперативно надсилати пасажирам прямі оновлення. У групових поїздках головний пасажир зможе завантажити кілька талонів і поділитися ними через цифрові платформи.

Проте ця новація вже викликала критику. Лобістська організація Silver Voices, яка представляє інтереси людей старше 60 років, назвала це рішення "ганебним кроком" і додала, що авіакомпанія фактично ставить прибуток вище за добробут клієнтів.

Представники благодійної організації Age UK зазнчили, що це створить труднощі для 4 мільйонів британців, які ніколи не користувалися інтернетом, а також для тих, хто не має смартфона.

Водночас СЕО Ryanair Майкл ОʼЛірі пояснив, що до 90% пасажирів уже користуються смартфонами, а для тих, у кого розрядився телефон чи сталася інша проблема, компанія матиме порядковий номер пасажира і все одно доставить його на борт. Але за умови, що чек-ін було зроблено онлайн заздалегідь.

Як писав УНІАН, найбільший в Європі бюджетний перевізник остаточно перейде на цифрові посадкові талони на літаки з листопада 2025 року. В авіакомпанії зазначали, що майже 80% із понад 206 мільйонів пасажирів Ryanair уже використовують цифрові посадкові талони.

Раніше повідомлялося, що Ryanair наразі активно скорочує рейси до країн, де, на думку компанії, занадто високі податки і збори в аеропортах. Так, під удар потрапили міста Іспанії, Австрії та Німеччини.

