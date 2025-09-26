Нараззі ця ідея не має широкої підтримки, але її може схвалити адміністрація Трампа.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер хоче взяти активну участь у розбудові Палестинської держави, зокрема взявши на себе роль керівника тимчасової міжнародної адміністрації сектору Газа. Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що адміністрація Трампа розробляє мирний план для припинення палестино-ізраїльського протистояння. Блер обговорював з президентом США ці плани, що включають зокрема створення Палестинського комітету для управління зруйнованим сектором Гази, який би контролювався міжнародною наглядовою радою.

За словами однієї поінформованої особи, Блер хоче бути в цій наглядовій раді. За словами іншого джерела, Блера начебто запропонували на посаду голови ради "Міжнародного перехідного органу Гази".

На запит журналістів офіс Блера відмовився від коментарів.

Як зазначає Financial Times, після звільнення з посади прем’єр-міністра Блер тривалий час обіймав посаду посланника з питань Близького Сходу, а останнім часом активно просував план міжнародної опіки над сектором Гази після закінчення поточної війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Втім європейські та арабські держави виступають проти ідеї міжнародної опіки на Газою, вважаючи це способом маргіналізувати палестинців. Вони стверджують, що сектором Гази має керувати комітет палестинських технократів, схвалений Палестинською адміністрацією – квазіурядовим органом, що керує палестинськими територіями на Західному березі річки Йордан і користується підтримкою Заходу.

