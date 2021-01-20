Водночас Шмигаль доручив передачу "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та "Оператор ринку" - Міністерству енергетики.

Уряд передав НАЕК "Енергоатом", "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар", "Калуська Теплоелектроцентраль-нова", "Лисичанська теплоелектроцентраль", а також "Укргідроенерго" і "Нижньодністровська ГЕС" в управління Кабінету Міністрів.

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"За дорученням президента, управління "Енергоатомом", "Укргідроенерго", "Нижньодністровської ГЕС" і трьома теплоелектроцентралями переходить безпосередньо до Кабінету міністрів", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

При цьому, раніше зазначені компанії перебували в управлінні Міністерства енергетики.

Водночас Шмигаль доручив Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Міністерству енергетики розробити рішення про передачу в управління Міністерству енергетики державних компаній: "Укренерго", "Магістральні газопроводи України", "Оператор ринку".

Він підкреслив, що це дуже важливе рішення, яке сприятиме інтеграції України в європейські енергоринки.

Довідка УНІАН

В рамках Третього енергетичного пакету ЄС і взятих на себе Україною зобов'язань при підписанні Угоди про асоціацію з ЄС, необхідно розділити функції постачальників і операторів системи розподілу.

Відповідно, уряд зобов'язаний передати в управління різним відомствам постачальників електричної енергії та оператора системи розподілу, а також постачальників природного газу та оператора, що здійснює діяльність з його транспортування.

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Автор: Бредіхіна Ганна