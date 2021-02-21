Бредіхіна Ганна

Питання справедливості державної підтримки на оплату енергоресурсів завжди породжувало у суспільстві бурхливі дискусії. Якими би не були рішення влади щодо допомоги незахищеним українським громадянам, все одно зустрічаються випадки, коли без грошової підтримки залишаються малозабезпечені, і навпаки заможні, якимось чином вписуються в категорію субсидіантів.

Початок цього року подарував безпрецедентний приклад.

Варто нагадати, що з січня Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення у розмірі 90 копійок за перші сто кіловат-годин і за перші 3000 кіловат-годин при використанні електрики для опалення. Також пільги втратили мешканці 30-кілометрових зон біля атомних станцій. А більшість містечок атомників відмовились від централізованного опалення і перейшли на електричне.

Таким чином, тариф 1,68 гривень за кіловат-годину почав діяти вже для всієї спожитої домогосподарствами електроенергії.

Для обачливих українців, які перейшли на електроопалення, це стало шоком, бо їх витрати зросли майже вдвічі.

Навчений численними акціями протесту проти зростання тарифів, уряд прийняв механізм, який передбачає компенсацію домогосподарствам з електричним опаленням. Але, тільки на період опалювального сезону!

При цьому, потрібно розуміти, що гроші нараховуються автоматично і йдуть не домогосподарству, а постачальнику електроенергії. Постачальник поінформує споживача про надану йому компенсацію у платіжці та в особистому кабінеті споживача.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, таку компенсацію за підвищення електротарифів користувачі отримають незалежно від їхніх доходів, бо це «не є класичною субсидією».

Зазвичай електроопаленням облаштовані новобудівлі і приватні будинки. Відмовитись від газу і встановити електрику в домі задоволення не з дешевих, тому не по кишені більшості малозабезпечених українців.

Не секрет, що заможна частина українського суспільства надає перевагу електриці замість газового опалення. Іронічно, але навіть голова державного енергохолдінгу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв перейшов на електричне опалення своєї оселі.

За даними Міністерства соціальної політики, за січень більше півмільйона громадян, які використовують електричне опалення, отримали компенсацію на суму більше ніж 322 мільйонів гривень. Всього за цією програмою в цьому році буде витрачено 1,4 мільярда гривень.

Не факт, що серед цих отримувачів лише заможні люди, але, складається враження, що підтримку держави отримують не ті, хто в ній конче зацікавлений і не може прожити без субсидії, але громадяни з середнім та високим доходом, в тому числі, автори цієї схеми.

Варто згадати, як у 2019 році Мінсоцполітики за запит агенції УНІАН повідомило, що через високі тарифи деякі домогосподарства отримали щомісячну субсидію близько 24 тисяч гривень. Дуже важко уявити співвідношення обсягу опалювальної площі такої хати та доходи її власника, щоб вийти на суму більше двадцяти тисяч на місяць.

Між тим, всі «пряники» від уряду у вигляді компенсації на опалення і зниженої ціни на газ діятимуть тільки до кінця опалювального період. Також навесні спливає термін дії рішення щодо обмеження зростання цін на електрику тарифом 1,68 гривень за кіловат-годину.

Є вірогідність того, що уряд не продовжить державне регулювання ціни на електроенергію і її вартість формуватиме ринок. Ціни для побутових споживачів можуть бути такі самі як і для промислових споживачів - до 3,5 гривень за кіловат-годину.

Вочевидь, що навесні українців чекатиме нова хвиля тарифних потрясінь. Для відповідальних українців і тих, хто розуміє, що потрібно розраховувати не на чиновників та політиків, а на себе: весна – час модернізувати своє житло.

В країні працює Фонд енергоефективності, Державне агентство з енергоефективності, які мають програми співфінансування утеплення будинків, заміни вікон, встановлення індивідуального теплового пункту.

Із кожним роком все більше домогосподарств користуються державними програмами і зменшують суми в платіжках на 40-60 відсотків.

Влада замість гучних гасел, що вона піклується про своїх громадян, повинна доводити це на справі. Якщо країна впроваджує реформи енергетичних ринків, то доходи громадян повинні зростати не меншими темпами ніж тарифи.

Важливо збільшувати видатки не тільки на субсидії, а і на енергоефективні заходи.

Ганна Бредіхіна

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