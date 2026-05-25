Росія змінила напрямок запуску 'Цирконів': експерт пояснив, що це означає для Києва

Patriot здатні збивати цей тип ракет, наголосив експерт.

Російські окупанти почали запускати свої протикорабельні ракети "Циркон" з північного напрямку. І один з найкращих варіантів протидії цьому - знищувати пускові установки ворога. Таку думку в коментарі УНІАН висловив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

"Виявляти позиції й завдавати відповідних ударів по них, хоча це буде вкрай важко. Бо, на жаль, ми не маємо швидкісних засобів ураження, таких як крилаті або балістичні ракети. І відповідно, повноцінний удар завдати не зможемо. Але шляхом агентурної розвідки чи за допомогою супутникової розвідки союзників треба виявляти позиції цих ракет і завдавати попередніх ударів", - сказав аналітик.

Він додав, що Україні доволі складно буде збивати такі ракети, якщо вони летітимуть до Києва. Оскільки час на реакцію з моменту їх запуску мінімальний. Водночас він зазначив, що Україна має засоби для боротьби з цими ракетами.

"Все одно ракета для того, щоб долетіти, має піднятися на велику висоту. Все одно цю ракету ми побачимо, і Patriot на неї зреагує. Тобто час реакції Patriot буде достатній, навіть якщо вони її буквально за 10 кілометрів від кордону запустять. Адже для того, щоб розвинути швидкість, ця ракета має піднятися на висоту. Аби після цього пікірувати на ціль", - додав експерт.

Він також зазначив, що "Циркони" наразі не є основною загрозою для Повітряних сил України. Романенко пояснив:

"Там невелика бойова частина, загалом десь 150 кілограмів, з них вибухівки до 40 кілограмів. І навіть буде менше, якщо бойова частина зроблена проникаючою. Тобто проникаюча бойова частина, вона має бути з дуже міцної сталі зроблена, і повинна бути товстою. Тому засоби захисту - це знищення пускових установок, або також завдання ударів по заводах, які випускають ці ракети".

Він також зазначив, що про можливості РФ запускати "Циркони" з землі стало відомо ще у листопаді 2022 року, коли ворог повідомив про створення відповідних установок.

"Це не складно. Це ракета має контейнерне виконання. Це означає, що вона поставляється у війська не як ракета зачохлена, чи в якійсь коробці, а в контейнері. Цей контейнер прямо вставляється в пускову установку і з пускової установки здійснюється її запуск. Тобто не таким чином, наприклад, як Іскандери. Іскандери, там дві ракети на пусковій установці. А тут (в Цирконі, - УНІАН) герметична пускова установка, яка може бути з ґрунту запущена, або з рухомої пускової установки, самохідної пускової установки", - зазначив Романенко.

Російський "Циркон": що відомо

Нагадаємо, російські окупанти використовували ракети "Циркон" зокрема під час масованої атаки в ніч на 24 травня. За даними Повітряних сил, під час цього удару РФ застосувала три такі ракети, жодну з них не було збито.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат відзначав, що під час цієї атаки РФ застосувала значну кількість балістичних засобів ураження, що ускладнило процес збиття цілей. Також ускладнило збиття те, що РФ запустила різні засоби ураження з різною швидкістю та траєкторією, які летіли в одне місце.

