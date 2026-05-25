Росія атакувала Україну 'Цирконами': Плетенчук розповів про тактику окупантів

Росіяни посилено ховають місця розміщення та запуску цих ракет.

Під час масованої атаки росіяни запустили по Україні з території тимчасово окупованого Криму, у тому числі ракети "Циркон", але через побоювання ударів з боку ЗСУ, окупанти намагаються максимально приховувати місця їх розміщення та запуску.

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, росіяни використовують у Криму мобільні пускові установки для ракет "Циркон" і приділяють особливу увагу їх маскуванню та прихованому пересуванню.

"Для того, щоб ми не могли їх виявити, у більшості випадків, вони пересуваються виключно в темний час доби, не використовуючи для цього дороги загального користування. Відповідно, місця пусків засекречені", - пояснив Плетенчук.

Саме через таку тактику, додав військовий, "Циркон" - доволі складна ціль. Речник зазначив також, що Росія застосовує ракети "Циркон" не за їхнім основним призначенням - вони створювалися передусім як протикорабельна зброя.

Також речник ВМС прокоментував ситуацію із залишками Чорноморського флоту РФ. За його словами, російські кораблі умовно можна поділити на дві категорії: ті, що ще здатні завдавати ударів крилатими ракетами по Україні, та ті, головним завданням яких фактично стало виживання.

Водночас він зазначив, що зараз не може підтвердити, чи був уражений днями у Новоросійську фрегат Чорноморського флоту (ЧФ) РФ "Адмірал Ессен". За даними Плетенчука, серед носіїв крилатих ракет типу "Калібр" у складі ЧФ РФ залишаються фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", три малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М" та дві субмарини проєкту 636.

У ВМС наголошують, що Росія намагається максимально берегти ресурс цих кораблів і субмарин, тому вони рідко виходять у море та здебільшого використовуються лише для ракетних пусків, після чого відразу повертаються на базу.

Атака росіян у ніч на 24 травня

Як писав УНІАН, у ніч на 24 травня окупанти масовано атакували Київ та Київську область, у тому числі "Орєшніком" та "Цирконами". Начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що удар Росії був очікуваний, майже 700 повітряних засобів ворога - один з найбільших показників масованих комбінованих ударів. Серед ворожих цілей, які відзначив військовий, були протикорабельні ракети "Циркон", які окупанти запустили з території АРК.

