За інформацією СБУ, вартість лише одного контракту з російським урядом становила близько 3,5 млн доларів.

У Дніпрі Служба безпеки України викрила конструкторське бюро, яке займалося модернізацією об'єктів енергетичної інфраструктури окупованого Криму, формально прикриваючись афілійованими підприємствами з РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що конструкторське бюро отримувало значні контракти від уряду РФ. Вартість лише одного з них становила близько 260 млн рублів (3,5 млн дол.).

За відомостями спецслужби, серед проектів було виконання конструкторських робіт на об’єктах АО "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

"Зловмисники діяли не напряму: щоб обійти український закон і "не співпрацювати з окупантами", вони створили кілька компаній в РФ. Саме вони й були формальним прикриттям цієї діяльності: брали участь у тендерах, від їхнього імені укладалися угоди щодо реконструкції енергетичних об’єктів окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на ТОТ АР Крим, платіжні картки російських банків, печатки утворених на території РФ афілійованих компаній.

Читайте такожДля деяких українців опалення та гаряча вода подорожчають на 70%: кому та за що доведеться платитиЗараз слідчі СБУ займаються експертизами в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Планується повідомлення про підозру організаторам злочинної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення і покарання всіх причетних осіб.

Раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Держдуму РФ, які днями відбулися на території тимчасово окупованого Криму.

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Автор: Світлана Макринська