Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2,2%, а на WTI - на 3,7%

Ціни на нафту різко підскочили на тлі визнання "ЛДНР" у Російській Федерації та нового витка агресії проти України. Сторони побоюються перебоїв з постачанням нафти

Про це повідомляє Reuters.

У світі засудили рішення президента РФ Володимира Путіна визнати "ЛДНР". У свою чергу в США планують оголосити про нові санкції проти РФ. При цьому американський президент Джо Байден видав розпорядження про припинення ділової активності США в ОРДЛО.

На тлі цих заяв ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2,2%, до 97,5 доларів за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили на 3,7% до 94,5 доларів.

За словами аналітика Commonwealth Bank Вівека Дхара, США та Європа навряд чи введуть нафтові або газові санкції проти Москви, але Кремль може обмежити постачання нафти й газу.

При цьому аналітики не дають прогнозів, чи будуть проблеми з експортом російських енергоносіїв, якщо Кремль продовжить вторгнення в Україну, а Захід введе санкції проти російських фінансових установ.

Загострення на Донбасі: що відомо

18 лютого на тлі загострення ситуації на Донбасі ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Вже 19 лютого ватажки "ДНР" та "ЛНР" підписали "укази" про загальну мобілізацію.

21 лютого Путін визнав "ЛДНР" і підписав зі своїми маріонетками, ватажками збройних формувань "республік" Пушиліним і Пасічником договори про дружбу, наказавши російським військам розгорнути, як стверджує Москва, "миротворчу операцію".

Ряд країн світу засудили дії російського керівництва, назвавши таке рішення глави Кремля порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, а президент Володимир Зеленський підтвердив, що цим РФ фактично оголосила про вихід з "Мінських угод".

США негайно ввели санкції проти торгівлі з "ЛДНР" і готують розширений пакет обмежень проти РФ.

На цьому тлі рубль став найбільш нестабільною валютою в світі. На вечір 21 лютого курс долара щодо рубля під час торгів склав 79 рублів, а в момент – навіть всі 80.

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