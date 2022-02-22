Геополітика залишається головним фактором, який негативно впливає на російський рубль.

Рубль став найбільш нестабільною валютою у світі після новин про визнання російським президентом Володимиром Путіним "ЛДНР". На вечір 21 лютого курс долара щодо рубля під час торгів склав 79 рублів, а моментами – навіть усі 80.

Про це йдеться у матеріалі російського РБК.

Зазначається, що на тлі загострення геополітичної ситуації волатильність російської національної валюти приблизилась до максимальної позначки з початку пандемії – 20,7% (у січні), до 14 лютого зросла до 24,3%.

Відтоді рубль залишається у лідерах серед світових валют щодо цього індикатора, йдеться у даних Bloomberg.

Зростаюча загроза нової ескалації з боку Росії в Україні ще сильніше погіршила очікування інвесторів. Волатильність зростала разом з падінням курсу.

О 14:00 21 лютого вона досягнула 28,78%, до 17:20, після повідомлень про ліквідацію "українських диверсантів" у Ростовській області, цей показник досягнув вже 33,55%. Він продовжив зростати на тлі оголошеного Путіним Радбезу з приводу визнання "ЛДНР".

За винятком пандемійного піку у березні 2020 року, волатильність рубля не піднімалась вище позначки 30% з лютого 2015 року. Найвищий показник був у грудні 2014 року.

Геополітика залишається головним фактором, який негативно впливає на російський рубль, кажуть опитані РБК аналітики.

І національна валюта, й ринок в цілому болісно реагують на поточний інформаційний порядок денний, настрій інвесторів погіршується – і вони просто йдуть з російського ринку.

Ввечері у понеділок Путін визнав "ЛДНР" й підписав зі своїми маріонетками, ватажками збройних формувань "республік" Пушиліним та Пасічником договори про дружбу, наказавши російським військам розгорнути, як стверджує Москва, "миротворчу операцію".

Низка країн світу засудили дії російського керівництва, назвавши таке рішення глави Кремля порушенням суверенітету й територіальної цілісності України, а президент Володимир Зеленський підтвердив, що цим РФ фактично оголосила про вихід з "Мінських угод".

США негайно запровадили санкції проти торгівлі з "ЛДНР" і готують розширений пакет обмежень проти РФ. Крім того, Британія планує 22 лютого оголосити про запровадження санкцій проти Росії.

Американський президент Джо Байден назвав визнання Путіним "ЛДНР" загрозою для нацбезпеки Сполучених Штатів.

Наразі РФ зосередила біля кордону України майже 200 тисяч солдатів РФ, які, як побоюється Захід, Кремль може залучити до повномасштабної атаки.

Проте Київ вважає імовірнішим провокації з боку російських окупантів на Донбасі, які, у разі успішного проведення, можуть дати росіянам привід вторгнутися на підконтрольну Україні територію.

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