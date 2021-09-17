Компанія по-новому прогнозуватиме ризики та ухвалюватиме рішення щодо виробничих планів з буріння нових свердловин.

Підприємство групи "Нафтогаз", "Укргазвидобування" (УГВ), починає застосовувати нову для України технологію видобутку газу. Компанія впроваджує нові методи басейнового аналізу та моделювання вуглеводневих систем для пошуку та розвідки вуглеводнів.

Про це повідомляє прес-служба УГВ.

Зазначається, компанія буде виконувати аналіз просторових динамічних 4D-моделей вуглеводневих систем. Це допоможе прогнозувати ризики, розраховувати економіку проектів та ухвалювати рішення щодо виробничих планів, зокрема буріння нових свердловин.

"Укргазвидобування" планує використовувати басейновий аналіз для оцінювання нафтогазового потенціалу ділянок Чорного моря, пошуків вуглеводнів у Карпатському складчастому поясі та вивченню ліцензійних ділянок у Дніпровсько-Донецькому басейні.

Читайте такожСША запропонували Україні забути про "Північний потік-2""Басейнове моделювання – це ще один крок до зниження ризиків, у першу чергу, буріння. Завдяки цій технології ми зможемо підвищити точність оцінки ризиків як для окремих перспективних об’єктів, так і для великих геологічних структур із метою нарощування ресурсної бази та видобутку "Нафтогазу", – цитує прес-служба директора дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Олександра Романюка.

Довідка УНІАН

Басейновий аналіз і моделювання вуглеводневих систем осадових басейнів поєднує сейсмічну, геологічну, геохімічну та стратиграфічну інформацію для динамічного моделювання еволюції осадових басейнів.

Технологію басейнового моделювання активно використовують ExxonMobil, Shell, BP – провідні міжнародні нафтогазові компанії, для прогнозування та планування процесів розвідки та розробки.

Як повідомляв УНІАН, видобуток газу в Україні продовжує падати, незважаючи на плани уряду щодо його нарощування. Так, найбільша в Україні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" за перше півріччя скоротила видобуток газу на 5,3% - до 6,8 млрд куб. м.

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Автор: Ганна Бредіхіна