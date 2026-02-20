Європа пообіцяла Україні потужну енергетичну допомогу: Шмигаль розкрив деталі

Україна також отримає кілька сотень мільйонів євро для підтримки енергетики.

Україна отримає виведене з експлуатації обладнання з шести європейських теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та теплоелектростанцій (ТЕС) та понад 600 мільйонів євро допомоги для підтримки енергетики. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, домовленості щодо передачі виведеного з експлуатації обладнання європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій досягнуто з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною.

"Обладнання буде переміщене та швидко змонтоване. Мова йде про щонайменше шість виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС, які будуть передані Україні. Так зможемо швидко відновити роботу ключових станцій, що зруйновані ворогом. Вони забезпечать українців теплом", - зазначив Шмигаль.

Крім того, Міненерго та західні партнери в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства у Парижі домовились про виділення понад 600 млн євро на енергетичну підтримку України.

Виділені кошти будуть розподілені таким чином:

внески до Фонду підтримки енергетики України у сумі понад 250 млн.;

домовленості зі США щодо окремої програми допомоги через проєкт SPARK на суму 276 млн доларів;

від Франції 71 млн євро гуманітарної підтримки, що будуть надані протягом 2026 року.

Ситуація в енергосистемі України - головні новини

Росія систематично знищує українську енергетику, прагнучи залишити українців без світла та тепла. В ніч на 19 лютого росіяни завдали удару по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого там була знеструмлена найбільша котельня.

В цей же день, за словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок були знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях.

Також 19 лютого Чернігів та Славутич залишилися без світла через аварію на одній з повітряних ліній.

