У німецькому уряді обіцяють докласти зусиль для "продовження угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до 10 років".

Німеччина призначила уповноваженого з питань транзиту газу територією України.

Ним став Ґеорґ Вальдерзее, повідомляє DW із посиланням на міністерство економіки і енергетики ФРН.

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Зазначається, що таким чином уряд Німеччини виконує свої зобов'язання відповідно до угоди із США щодо врегулювання суперечки навколо російського газопроводу "Північний потік-2".

Вальдерзее раніше вже виконував обов'язки уповноваженого німецького уряду з питань транзиту газу Україною у 2019 році. Тоді тривали переговори щодо продовження контракту про транзит.

У німецькому уряді обіцяють докласти зусиль для "продовження угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до 10 років". Дія чинного контракту спливає наприкінці 2024 року.

Вальдерзее діятиме як посередник і консультант для України, Росії, Єврокомісії, США й третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит газу, який відповідатиме інтересам усіх сторін. Зокрема, він має досягти компромісу між сторонами.

Посада уповноваженого створена в структурі міністерства економіки та енергетики, однак він співпрацюватиме й з міністерством закордонних справ.

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

Автор: Олександр Топчій