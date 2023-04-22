Трубопровід буде підключений до існуючої газової інфраструктури в Любміні навесні 2024 року

Уряд Німеччини закупив труби, що належали газопроводу "Північний потік-2", для будівництва терміналу біля острова Рюген.

Як повідомляє Bloomberg, Німеччина має намір до початку 2024 року відкрити термінал СПГ, пов'язаний з інфраструктурою нині неіснуючої російської газопровідної мережі Nord Stream.

"Трубопровід буде підключений до існуючої газової інфраструктури в Любміні з весни 2024 року", - заявив міністр економіки Роберт Хабек.

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Як йдеться в матеріалі, Німеччина намагається поліпшити свою енергетичну безпеку, поки регіон відновлюється після історичної кризи поставок, викликаної наслідками війни Росії в Україні.

Позиція Німеччини щодо "Північного потоку"

За чотири місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Берлін все ще не бачив небезпеки в запуску "Північного потоку-2".

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала будівництво газопроводу "Північний потік-2" і заявила, що Росія завжди була надійним постачальником газу. Ближче до кінця своєї каденції Меркель визнала, що це економічний проект з "політичним виміром", але продовжувала стверджувати, що він не загрожуватиме енергопостачанню Європи.

Меркель також заперечувала будь-яку відповідальність за нинішню енергетичну кризу в Німеччині.

У 2022 році Росія жорстко обмежила поставки газу в регіон, в тому числі по газопроводу "Північний потік" до Німеччини. Пізніше ця мережа була виведена з ладу в результаті таємничого вибуху.

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

30 листопада 2022 року в Німеччині визнали, що "Північний потік - 2" сприяв вторгненню Росії в Україну. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн визнав, що Німеччина несе відповідальність за агресивну війну Росії в Україні, оскільки вона підтримала газопровід "Північний потік - 2".

"Знаючи, що ми робимо сьогодні, рішення продовжити "Північний потік – 2" після анексії Криму в 2014 році стало внеском Німеччини в розв'язання війни в Україні", — сказав міністр.

Заява Бушмана побічно йде проти позиції канцлера Олафа Шольца, який тривалий час захищав трубопровід.

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