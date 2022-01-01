У 2022 році країна збирається повністю відмовитися від ядерної енергетики.

Німеччина у п'ятницю, 31 грудня, припинила роботу трьох із шести атомних електростанцій, які ще були в експлуатації.

Три закритих реактори вперше ввели в експлуатацію в середині 1980-х років, передає AP News. Разом вони забезпечували електрикою мільйони німецьких сімей упродовж майже чотирьох десятиліть.

Одна зі станцій - Брокдорф, - розташована за 40 кілометрів на північний захід від Гамбурга на річці Ельба. Вона стала центром антиядерних протестів, викликаних Чорнобильською катастрофою 1986 року. Дві інших - це Гронде, за 40 кілометрів на південь від Ганновера, і Гундреммінген, за 80 кілометрів на захід від Мюнхена.

Читайте такожДержінспекція перевірить обленерго щодо відключень світла у грудніУряд Німеччини заявив цього тижня, що виведення з експлуатації всіх атомних станцій наступного року та подальша відмова від вугілля до 2030 року не вплине на енергетичну безпеку країни або її мету - зробити найбільшу економіку Європи "кліматично нейтральною" до 2045 року.

За даними інституту Фраунгофера, відновлювані джерела енергії забезпечили майже 46% вироблення електроенергії в Німеччині у 2021 році. На частку вугілля припадало понад 51%, а на ядерну енергію - понад 13%.

Рішення про поетапну відмову від ядерної енергетики та перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії було вперше ухвалено лівоцентристським урядом Герхарда Шредера у 2002 році. Його наступниця Ангела Меркель встановила 2022 рік як остаточний термін для закриття АЕС.

Як повідомляв УНІАН, раніше, у грудні 2019 року в Німеччині припинила роботу АЕС Філіппсбург - одна з семи на той момент працюючих атомних електростанцій.

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