Обмеження не мають торкнутися бензину марки А-95 і дизельного палива стандарту Євро-5 - вони залишаться в продажу.

Низка мереж автозаправних станцій в Україні тимчасово припинили продаж "преміальних" марок бензину й дизельного палива.

В АЗС пояснили це рішення тим, що Кабмін ввів держрегулювання цін на пальне, встановивши максимальну торговельну надбавку до ціни.

У мережі АЗС "OKKO" повідомили, що через рішення Кабміну продаж "преміального" палива став збитковим.

"З 15 травня у зв'язку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", - йдеться в повідомленні.

Про аналогічне рішення повідомили і в мережі АЗС WOG, й також пов'язали це рішення із введенням держрегулювання вартості палива.

"Ми змушені припинити реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП+ Mustang", - йдеться в повідомленні.

Обмеження не мають торкнутися бензину марки А-95 і дизельного палива стандарту Євро-5 - вони залишаться в продажу.

Як зазначає видання "Фокус", аналогічна ситуація з "преміальним" паливом склалася і на заправці мережі KLO. "За словами працівників АЗС, продаж цих видів пального призупинена на усіх АЗК мережі", - пише видання.

Регулювання цін на паливо: що цьому передувало

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

Основна причина зростання цін на АЗС - збільшення світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту зросли з 62 дол./ бар. до 69 дол./ бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

11 травня 2021 року Кабінет Міністрів України зобов'язав мережі АЗС попереджати про підвищення цін на бензин і дизпаливо на 1% і вище за 20 днів.

14 травня Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

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Автор: Олександр Топчій