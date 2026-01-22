Водолази ДСНС провели унікальну операцію у затопленій ТЕЦ (відео)

Працювали у воді в умовах морозу до –15 °C.

Після російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Щоб провести ремонт, довелося задіяти водолазів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Зазначається, що підтоплення суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей.

Повідомляється, що унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до –15 °C провели водолази ДСНС України.

"Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи", - наголошують в ДСНС.

В повідомленні сказано, що президент України відзначив роботу рятувальників в екстремальних умовах. Зокрема, орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка; орденом Данила Галицького - Андрія Власенка; медаллю "Захиснику Вітчизни" - Антона Гайтана.

В ДСНС показали відео роботи водолазів у воді в мороз.

Російські удари по Києву

Як повідомляв УНІАН, Росія не одноразово цілила у столичні ТЕЦ, щоб залишити без опалення тисячі будинків у Києві.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зазначав, що у ворога була задача не стільки знеструмити, скільки обрізати теплопостачання для Києва. Водночас, він зазначив, що на час ремонту на атакованих ТЕЦ частину мешканців Лівобережжя столиці можуть переключити, зокрема, на опалення від заводу "Енергія".

