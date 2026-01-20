Росія знову цілила у столичні ТЕЦ: експерт оцінив, коли у домівки киян повернуть тепло

Найважча ситуація з теплом буде у Дніпровському та Деснянському районах.

Росія вчергове цілила у столичні ТЕЦ 5 та ТЕЦ-6, залишивши без опалення тисячі будинків у Києві. Як повідомив у коментарі УНІАН енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, з будинків, що залишилися без тепла, доведеться знову зливати воду.

"Цілями ворога вчергове були ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, тому без тепла в нас увесь Лівий берег Києва. Ми розуміємо, що у ворога була задача не стільки знеструмити, скільки обрізати теплопостачання для Києва. Як раз цієї мети ворог досяг", - зазначив експерт.

Водночас, він зазначив, що на час ремонту на атакованих ТЕЦ частину мешканців Лівобережжя столиці можуть переключити, зокрема, на опалення від заводу "Енергія".

"Найважча ситуація з теплом буде на Троєщині – це Дніпровський та Деснянський райони", - зазначив Ігнатьєв.

Строк відновлення теплопостачання з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 буде залежати від того, які пошкодження. За його словами, під час однієї з попередніх атак Росія била по парових котлах.

"Якщо пошкоджені парові котли, то ремонт можна провести безпосередньо на майданчику, і його можна завершити до тижня, якщо будуть зварювальники і все необхідне", - сказав експерт.

Проте можна очікувати й гірший сценарій.

"Якщо ж постраждає генеруюче обладнання, то його не завжди можна відновити, а на виготовлення нового підуть місяці часу", - пояснив Ігнатьєв.

Росія також знову вдарила по об’єктах водопостачання, що погіршило ситуацією з водою у Києві.

"Є влучання в об’єкти водопостачання. Це, в першу чергу, об’єкт водозабору, який знаходиться біля гирла Десни. Там є проблеми з електрикою, і тому в Києві наразі досить критична ситуація з водопостачанням побутових споживачів там, де немає свердловин", - підсумував фахівець.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч проти 20 січня Росія вчергове вгатила дронами та ракетами по Києву та низці областей України, залишивши частково без світла столицю та шість областей України.

Через нічну атаку росіян частина мешканців столиці опинилася без світла, опалення на водопостачання. Найгірша ситуація, за даними Київської міської військової адміністрації, в Деснянському районі на лівому березі міста.

Заглаом від опалення відрізані 5635 багатоповерхівок столиці. Майже 80% із них так само опинилися без опалення внаслідок попереднього удару ворога 9 січня.

