НАК «Нафтогаз України» порушує законодавство про захист економічної конкуренції, повідомляє у своїй заяві до Антимонопольного комітету України постачальник природного газу ТОВ «Вінницягаз Збут».

Заява компанії та інших 15 постачальників природного газу знаходиться у розпорядженні УНІАН.

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«Група Нафтогаз, займаючи монопольне становище на оптовому та роздрібному ринках природного газу, зловживає таким становищем, з метою зміцнити свою позицію на цих ринках, чим призводить до обмеження конкуренції та до ущемлення інтересів інших постачальників природного газу, що було б неможливим за умов вільного доступу інших постачальників до ресурсу внутрішнього видобутку», - говориться у тексті заяви.

Постачальники звертають увагу АМКУ, що відповідно до звітів про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та НАК «Нафтогаз», ринкова частка Групи Нафтогаз на оптовому та роздрібному ринках природного газу становила в 2019 році 60%, а у першому півріччі 2020 року – 55%.

Згідно з положенням статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», монопольним (домінуючим) вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%. Таким чином, постачальники зазначають, що Група Нафтогаз у 2019 - 2020 роках займала монопольне становище на оптовому та роздрібному ринках природного газу України.

Заявники наголошують, що НАК «Нафтогаз», маючи статус та ліцензію постачальника природного газу, встановлює такі ціни кінцевої реалізації природного газу побутовим споживачам, які неможливо було б встановити за умови закупівлі природного газу на загальних ринкових умовах.

«У НАК «Нафтогаз», як материнської компанії і фактично як у власника 70% ресурсу, що видобувається державними видобувними компаніями, і одночасно як у постачальника природного газу наявна ринкова влада на роздрібному ринку природного газу за рахунок суттєвих обсягів такого ресурсу», - йдеться у заяві до АМКУ.

«Судячи зі змісту формул визначення ціни, яка запропонована компанією Нафтогаз Трейдинг у проектах договорів, вбачається, що іншим постачальникам пропонується до реалізації виключно імпортований природний газ, оскільки формула ніяк не враховує надходження природного газу українського походження від «Укргазвидобування» або НАК «Нафтогаз», - зазначено у заяві компаній.

Очевидно, що метою такої відвертої антиконкурентної поведінки з боку Групи Нафтогаз - є концентрація у себе всіх побутових споживачів природного газу, адже інші постачальники, через відсутність прямого доступу до ресурсу державних видобувних компаній не можуть конкурувати з ціновими пропозиціями Групи Нафтогаз, наголошують в компаніях.

В компаніях впевнені, що поведінка Групи Нафтогаз не сприяє розвитку ринку природного газу, обмежує розвиток конкуренції на ньому і призводить до маніпулятивного ціноутворення на природний газ (демпінгу). З цих причин вони просять АМКУ вжити щодо Групи Нафтогаз передбачених законодавством про захист економічної конкуренції заходів та накласти передбачені законодавством санкції.

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Автор: УНІАН