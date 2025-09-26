Російський диктатор відповів, що фінансування не є проблемою.

Білорусь пропонує побудувати на сході країни атомну електростанцію, яка могла б постачати електроенергію на окуповані Росією території України. Як пише Reuters, про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах з Кремлем у Москві.

"Якщо буде прийнято рішення, ми негайно почнемо будівництво нового енергоблоку або нової станції, якщо виникне потреба в електроенергії на заході Росії та у "звільнених регіонах", – сказав Лукашенко, використовуючи термінологію, якою РФ описує захоплені українські території.

Як зазначають у Reuters, ця пропозиція підкреслила тісні зв'язки між Путіним і Лукашенком, навіть попри те, що президент США Дональд Трамп намагається впливати на білоруського президента для звільнення політичних в'язнів та покращення відносин із Заходом.

Путін відповів, що "фінансування взагалі не є проблемою. Якщо буде споживач, який прийматиме електроенергію та сплачуватиме необхідний тариф, це взагалі не проблема".

Видання нагадало, що Білорусь є близьким союзником Москви та підтримує її агресію в Україні, зокрема дозволивши військам Путіна використовувати її територію для входу в Україну у 2022 році. Путін зустрічається з Лукашенком частіше, ніж з будь-яким іншим іноземним лідером.

Відносини Білорусі і РФ

У вересні у Білорусі проходили російські військові навчання "Запад-2025". За оцінками Міноборони Литви, у навчаннях взяло участь близько 30 тисяч російських і білоруських військових. Операції охоплювали Білорусь, Калінінград, арктичний регіон та західні округи Росії.

Протягом вересня РФ поставила до Білорусі велику партію боєприпасів. За даними "Спільноти залізничників Білорусі", з 1-го по 17 вересня 2025 року в Білорусь було ввезено кілька ешелонів із боєприпасами з російських арсеналів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

