Трамп нарахував собі вже восьму угоду про мир: цього разу в Газі

На переконання Трампа, у Газі вже скоро має завершитися війна.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що майже досягнуто угоди про припинення війни у Газі і звільнення ізраїльських заручників.

Про це президент США сказав журналістам біля Білого дому.

"Я думаю що ми, напевно, маємо угоду щодо Гази. Дуже близькі до угоди щодо Гази. Схоже, що у нас є угода стосовно Гази. Я вам повідомлю. Я думаю, що це угода, яка поверне заручників. Це буде угода, яка припинить війну", - зазначив Трамп.

Він додав, що має настати мир.

За його словами, це буде "восьма" угода, яка призведе до миру.

Пропозиції США щодо врегулювання ситуації в Газі

За даними CNN, адміністрація Трампа цього тижня в кулуарах Генеральної асамблеї ООН запропонувала лідерам Арабських країн мирний план, який містить 21 пункт. Ця пропозиція посприяла початку обміну думками між лідерами щодо того, яким чином узгодити остаточну пропозицію, яка би потенційно зупинила конфлікт у Газі. Американська пропозиція передбачає обмін заручниками і постійний режим припинення вогню. Також висловлено бачення, яким чином буде відбуватися управління в Газі без участі Хамас і поступовий вивід ізраїльських військ з анклаву.

Майбутнє Сектору Газа

Як повідомляв УНІАН, після війни у Газі керівником тимчасової перехідної адміністрації може стати колишній прем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Блер обговорював з президентом США плани для припинення протистояння в Газі. План передбачає утворення Палестинського комітету для управління зруйнованим сектором Гази.

