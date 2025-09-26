Походження дронів та мета їхніх польотів поки що невідома.

У Німеччині над землею Шлезвіс-Гольштейн було помічено кілька дронів. Про це повідомляє NDR.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни, наразі правоохоронці аналізують ці події, а поліція землі посилює захист від дронів.

Водночас міністр внутрішніх справ Сабіне Зюттерлін-Ваак заявила, що наразі цей інцидент розслідується як підозра у шпигунстві. За її словами, наразі міністерство перебуває в "інтенсивному та постійному обміні інформацією" з федеральним урядом та збройними силами Німеччини.

Відео дня

Водночас Зюттерлін-Ваак не надала даних про кількість та місце виявлення безпілотників.

Походження дронів та мета їхніх польотів поки що невідома. За словами міністра, всі служби перебувають у стані підвищеної готовності, а ситуація з безпекою не змінилася.

"Звісно, у Шлезвіг-Гольштейні ми також розслідуємо кожну підозру у шпигунстві та саботажі і продовжуємо бути дуже пильними в цій сфері", - підкреслила вона.

Водночас речник фракції СДПН з питань внутрішньої безпеки Ніклас Дюрбрук наголосив, якщо підозри у шпигунстві підтвердяться, це ще раз покаже, наскільки серйозно варто ставитися до гібридних загроз в цьому регіоні.

"Північні німецькі землі разом з федеральним урядом і, за необхідності, у координації з нашими данськими сусідами повинні бути в змозі якомога швидше ефективно реагувати на такі події", - додав він.

Російські дрони у Європі - останні новини

Нагадаємо, у Данії 25 вересня закрили один з аеропортів через загрозу дронів. Такий інцидент вже є третім за останні кілька днів. Після цього прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен зробила різку заяву.

Вона наголосила, що Росія залишається головним супротивником Європи, який прагне дестабілізувати обстановку на континенті. За словами політика, данська влада підвищила рівень бойової готовності і готується до різних сценаріїв.

Водночас експерт з технологій зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чому над Європою з'являються "загадкові" безпілотники. Він вважає, що це відбувається для "створення іміджу у Росії всесильного військового, технічного і політичного противника на континенті".

"Флеш" підкреслив, що РФ робить це й для того, аби відволікти увагу від ситуації в Україні.

"Переключення фінансових і військових пріоритетів на оборону Європи, а не на допомогу Україні. Посилення ППО всіх країн НАТО (для рівня боротьби з таким типом БПЛА у великих кількостях) вимагає величезних ресурсів", - додав експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: