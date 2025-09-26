Уразливість вдалося відтворити практично на всіх пристроях OnePlus під управлінням OxygenOS 12 і новіше.

Багато смартфонів компанії OnePlus виявилися "з діркою". Уразливість у фірмовій оболонці OxygenOS дає змогу встановленим додаткам отримувати доступ до SMS-листування без дозволу або взаємодії з користувачем, пише 9to5Google.

Пролом було виявлено однією з компаній у сфері кібербезпеки ще в травні. За словами дослідників, вони намагалися зв'язатися з OnePlus через електронну пошту і службу підтримки, але відповіді так і не отримали, тому було ухвалено рішення зробити публічною інформацію про вразливість.

Після того як на ситуацію звернули увагу ЗМІ, OnePlus негайно визнала наявність проблеми, але в заяві, наданій 9to5Google неназваним представником, заявляється, що виправлення не з'явиться раніше середини жовтня.

Допоки вразливість не буде усунуто, фахівці рекомендують власникам OnePlus не встановлювати підозрілі додатки з невідомих джерел, видалити невикористовувані додатки, а також використовувати зашифровані додатки для обміну повідомленнями.

Баг з уразливістю через SMS вдалося відтворити практично на всіх пристроях OnePlus під управлінням OxygenOS 12, 14 і 15. Старіша OxygenOS 11 2020 року не схильна до вразливості.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що OnePlus заборонить перепрошивати свої смартфони, куплені в Китаї. До цього можливість розблокувати завантажувач уже прибрали Samsung і Xiaomi.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

