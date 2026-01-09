Обстріл Києва: Кличко закликав киян за можливості виїхати зі столиці

Ця атака була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці.

Половина багатоквартирних будинків Києва - майже 6 тисяч - наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці. Також у місті перебої з водопостачанням, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Комунальники заживили соціальні заклади - зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян. Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше", - написав він у Telegram.

Кличко наголосив, що ця комбінована атака на Київ була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці. За його словами, міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Й погодні умови, нажаль, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.

"Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це", - зазначив мер.

Обстріл Києва – останні новини

Через нічні обстріли російськими окупантами об’єктів критичної інфраструктури в ніч на 9 січня в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою. Зокрема, опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському та Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

На лівому березі Києва застосовуються аварійні відключення світла. При цьому на правому березі столиці опубліковані раніше графіки продовжують діяти.

Також у КМДА повідомляли, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу столичний транспорт курсував зі змінами – рух потягів метро був обмежений. Станом на 11:05 роботу "червоної" лінії метрополітену було відновлено у звичайному режимі.

