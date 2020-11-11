Голова комітету пояснив, що зі зниженням частки атомної генерації і збільшенням частки теплової відбувається різке підвищення ціни електроенергії на ринку на добу вперед.

Обсяги виробництва електроенергії вугільними теплоелектростанціями перевищили вироблення електрики на атомних електростанціях через збільшене споживання енергоресурсу, що призвело до зростання цін на електрику на ринку.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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"Вчора в українській енергосистемі сталося явище, яке трапляється досить рідко, - обсяги виробництва теплової генерації (ТЕС) перевищили обсяги генерації "Енергоатому". В останні дні спостерігаємо значне збільшення споживання електроенергії. Однак робота "Енергоатому" залишається на 10 блоків з 15, а все додаткове вироблення забирає теплова генерація", - зазначив він.

За словами Геруса, вчора в годину максимального споживання частка "Енергоатому" становила 38,89%, а частка теплової генерації (вугільних електростанцій) склала 39,84%.

"Не допомагає системі й "зелена" генерація, адже вона працює в залежності від погодних умов, а не від потреб енергосистеми", - додав депутат.

Голова комітету пояснив, що зі зниженням частки атомної генерації та збільшенням частки теплової відбувається різке підвищення ціни електроенергії на ринку на добу вперед. На 12 листопада в ОЕС України ціна становить 1,69 грн, що є рекордом, оскільки на 30-35% більше, ніж середня ціна за 9 місяців.

"Враховуючи, що на антрацитових блоках запасів палива лише на кілька днів, ситуація нагадує вересень минулого року", - написав він.

Герус вважає, що з цієї ситуації можна зробити очевидний висновок: чим менша частка "Енергоатому" в системі - тим вище ціна на електроенергію. Держкомпанія "Енергоатом" виробляє найдешевшу електроенергію на ринку.

"Звичайно, для когось "Енергоатом" - це конкурент, і комусь хотілося б, щоб "Енергоатом" помер. Але для всієї економіки та для всього бізнесу "Енергоатом" - це виробник дешевої електроенергії, який належить українцям і платить не тільки податки, а й дивіденди до державного бюджету України. Необхідно терміново збалансувати роботу "Енергоатому", саме таке завдання вчора на нараді поставив президент", - зазначив він.

Традиційно АЕС виробляють близько 56% споживаної електроенергії, ТЕЦ і ТЕС - 36%, решта – альтернативна генерація.

Хронологія подій

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду невідкладно врегулювати питання заборгованості перед держкомпанією «НАЕК "Енергоатом", що є оператором всіх діючих атомних електростанцій України, за відпущену електроенергію.

27 травня тимчасово виконуючий обов'язки президента "Енергоатому" Петро Котін заявив, що виробництво електроенергії на атомних електростанціях державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" впало до історичного мінімуму 6630 МВт.

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Автор: Бредіхіна Ганна