Україна просить голову МАГАТЕ вплинути на окупантів під час візиту на ЗАЕС.

Окупанти перешкоджають виконанню рішення українського ядерного регулятора по виведенню 5-го енергоблоку ЗАЕС у режим "холодного зупину".

Про це сказав в.о. голови Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков на прес-конференції, зазначивши при цьому, що голова Міжнародного агентства з ядерного регулювання (МАГАТЕ) Рафаель Гросі незабаром поїде із візитом на ЗАЕС, щоб вплинути на критичну ситуацію із ядерною безпекою на атомній станції.

"Наразі це рішення не виконується у зв’язку з тим, що окупанти перешкоджають українському персоналу виконувати це рішення. Таким чином, ми запропонували МАГАТЕ підтримати нас в тому, щоб все таки допомогти перевести енергоблок №5 в стан "холодного зупину". Гроссі ставить за мету відвідати Запорізьку АЕС та провести ротацію персоналу від МАГАТЕ, який там перебуває. Наразі ротації восьмої Місії на дев’яту затрималась на два тижні через перешкоджання з боку росіян", - додав очільник.

Що відбувається на ЗАЕС

9 червня стало відомо про те, що останній енергоблок ЗАЕС виведуть у режим "холодного зупину". Це необхідно зробити, бо через підрив росіянами Каховської дамби ставок-охолоджувач на ЗАЕС буде швидше випаровуватись, якщо реактор працює у гарячому зупині.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вирішив відвідати Запорізьку АЕС, щоб оцінити наслідки для ЗАЕС після підриву росіянами Каховської дамби.

13 червня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

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