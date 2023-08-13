Подію прокоментував виконуючи обов'язки голови Держатомрегулювання.

У Держатомрегулюванні прокоментували інцидент з витоком води з першого контура реактора в другий на 4-му енергоблоці Запорізької атомної станції.

Як зазначив виконуючий обов'язки голови відомства Олег Коріков в ефірі національного марафону, ситуація на ЗАЕС стала наслідком безвідповідальних та непередбачуваних дій армії РФ.

За його словами, атомна електростанція, так само як і теплова електростанція, виробляє пару. Для цього використовується ядерна установка, яка працює за рахунок радіації.

"На атомній електростанції побудований комплекс заходів для того, щоб крім виробництва пари, фактично забезпечити захист населення навколишнього середовища від неприпустимого впливу радіації. На шляху розповсюдження радіації вибудовуються бар'єри", - кажуть у Держатомрегулюванні.

Наразі окупанти порушили один з таких бар'єрів-стримувачів радіації.

"Так от, що відбулося з точки зору безпеки на енергоблоці №4: порушена цілісність одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Тобто перший контур - вода, яка омиває ядерне паливо - з'явилася в другому контурі, який має йти на виробництво електрики в турбогенератори. Фактично, завдяки безвідповідальним і непередбачуваним діям окупантів, відбулося порушення цілісності бар'єра", - вказав Коріков.

Що відомо про нову аварію на ЗАЕС

Нагадаємо, інцидент з витоком води на 4-му енергоблоці станції стався 11 серпня. В НАЕК "Енергоатом" прокоментували, що це стало наслідком порушення умов ліцензії на ЗАЕС та примусового виведення енергоблока у "гарячий стан": "Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан "холодний зупин", - зазначалось у повідомленні.

Також 10 серпня стало відомо, що станція втратила живлення з основної лінії.

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