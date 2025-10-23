Удари Росії по українській газовій інфраструктури ускладнили ситуацію.

Кабінет міністрів виділив 8,4 мільярда гривень на додатковий імпорт газу для населення у рамках підготовки до опалювального сезону. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у телеграм-каналі.

"Це рішення – частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток", – написала прем’єрка.

Раніше експерти попереджали, що Україні може не вистачити газу для проходження зими. Причиною є систематичні удари РФ по українській газовій інфраструктурі, а також те, що Україна закупила недостатньо газу влітку, коли він був за найдоступнішими цінами.

Звідки Україна буде імпортувати газ

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна буде готова знайти 2 мільярди доларів (близько 84 мільярдів гривень) на додаткові закупівлі газу, у разі виникнення такої проблеми. За його словами, вже є відповідні домовленості щодо імпорту зі Словаччиною та енергетичними компаніями у США.

Своєю чергою, заступник міністра енергетики Микола Колісник зазначив, що відомство диверсифікує маршрути постачання газу. Триває робота над збільшенням обсягів постачання "блакитного палива" на польсько-українському кордоні. Також планується використовувати трансбалканський газопровід.

Міненерго оцінювало додаткову потребу у газі у 2 мільярди кубометрів. В українські підземні сховища було закачано 13,2 мільярда кубометрів, і 23 жовтня розпочався його відбір.

Удари Росії по газових об’єктах

Восени РФ суттєво посилила обстріли української газової інфраструктури. Зокрема, станом на 15 жовтня ворог здійснив три масовані атаки на газові об’єкти, і з того часу терор продовжився.

За неофіційними даними, Росія знищила близько 60% газового виробництва в Україні.

Народний депутат Михайло Бондар зазначав, що вже в грудні-січні в Україні може не вистачати газу, через що влада усіляко намагатиметься відтермінувати початок опалювального сезону.

