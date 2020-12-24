Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що залучення Національної комісії з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) до розгляду в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) справи про зловживання Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ) монопольним становищем на ринку послуг транспортування природного газу зроблено заради затягування справи.
Про це, як пише "Капитал", він написав на своїй сторінці в Facebook.
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Розгляд справи було призначено на 24 грудня. Однак залучення до розгляду НКРЕКУ призвело до перенесення розгляду на невизначений термін.
Як зазначає експерт, на ринку природного газу України НКРЕКУ та АМКУ мають чітке розмежування функцій.
«НКРЕКУ здійснює регулювання ринку, а АМКУ відповідає за захист конкуренції на ньому. Дублювання і перетин цих функцій заборонено законодавством. Отже спроби ОГТСУ в протиправний спосіб залучити до розгляду НКРЕКУ може мати негативні наслідки як для АМКУ, так і НКРЕКУ», - упевнений Корольчук.
Справа в АМКУ розглядається за поданням кількох постачальників природного газу - замовників послуг транспортування, які звинувачують ОГТСУ в обмеженні їхніх інтересів і протиправне зміні маржинального ціни продажу і придбання природного газу вже після завершення газового місяця січня 2020 без всяких пояснень щодо підстав та причин для таких дій. Крім того, постачальники звинувачують ОГТСУ в непрозорому розрахунку маржинальної ціни продажу і придбання ресурсу, а також необгрунтованому і протиправне зміна складових вартості балансують дій.
Заявники зазначають у своїх заявах, що своїми діями ОГТСУ завдав значних фінансових збитків. Адже в період з 01.01.2020 по 31.01.2020 року вони здійснювали господарську діяльність через Інформаційну платформу ОГТСУ згідно розміщеним на інформаційній платформі маржинальним цінами продажу і придбання природного газу за кожні газові добу.
Згідно з попередніми висновками АМКУ, зміна ОГТСУ маржинальних цін продажу і придбання природного газу після завершення газового місяця січня 2020 (в лютому 2020 року) є порушенням у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг транспортування природного газу, за яке передбачено штраф.
Нагадаємо, з цього приводу 28 вересня 2020 Господарський суд Києва за позовом ТОВ «ТАС Енергія країни» прийняв рішення стягнути з ОГТСУ 6,8 млн гривень. Аналогічні судові рішення прийняті за позовами ще двох приватних постачальників природного газу. ОГТСУ подав апеляції на ці рішення суду, розгляд яких очікується в січні 2021 року.
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