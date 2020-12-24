Оператор ГТС навмисно затягує розгляд в АМКУ справи щодо зловживання монопольним становищем - експерт

Розгляд справи щодо вищеназваних порушень та накладення штрафу на ОГТСУ було призначено на 24.12.2020 року.

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