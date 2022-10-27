Можлива невелика похибка в часі.

НЕК "Укренерго" попереджає про можливість стабілізаційних відключень електроенергії в Києві.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

"За розпорядженням НЕК Укренерго, в Києві з 5:38 27 жовтня відбуватимуться стабілізаційні відключення світла", - йдеться в повідомленні.

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Відключення світла будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго". Для того, щоб жителі могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Київські мережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежено електропостачання та орієнтовну почерговість у часових проміжках для цих адрес.

Можлива невелика похибка в часі, приблизно 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

У графіку можливі зміни, повідомляють у ДТЕК.

Атака Росії на енергосистему України:

10 жовтня Росія почала атаки на ряд областей України. Зафіксовано масові влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

В Києві почали відключати світло.

Глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджені енергетичні об'єкти.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

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