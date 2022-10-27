НЕК "Укренерго" попереджає про можливість стабілізаційних відключень електроенергії в Києві.
Про це повідомляється на сайті ДТЕК.
"За розпорядженням НЕК Укренерго, в Києві з 5:38 27 жовтня відбуватимуться стабілізаційні відключення світла", - йдеться в повідомленні.
Відключення світла будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго". Для того, щоб жителі могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК Київські мережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежено електропостачання та орієнтовну почерговість у часових проміжках для цих адрес.
Можлива невелика похибка в часі, приблизно 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.
У графіку можливі зміни, повідомляють у ДТЕК.
Атака Росії на енергосистему України:
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