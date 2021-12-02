Експерт прогнозує, що новий тариф на газ вдарить не тільки по бізнесу, але й по населенню.

Після підписання меморандуму з МВФ в Україні неминучий перегляд тарифів на газ.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

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Як заявив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський, ціни на газ будуть зростати з осені наступного року, і постраждає від цього не тільки населення, а й промисловість.

"Відмова від державного регулювання призведе до суттєвого зростання тарифів. Влада сподівається, що навесні, після завершення опалювального сезону, ціни на газ істотно знизяться, і не доведеться значно підвищувати тарифи. Але вже восени, з настанням нового опалювального сезону, ціни на газ знову зростуть, що призведе до зростання тарифів для населення. Постраждають і промислові підприємства, продукція яких, при високих цінах на газ, не буде конкурентоспроможною", - вважає експерт.

На думку Хмелевського, збиток, який буде завдано українській економіці через введення ринкових цін на газ, значно більший, ніж 700 млн доларів кредиту від МВФ.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш повинен був становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.

МВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by

24 листопада 2021 року Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі майже 700 млн дол.

Автор: Нана Чорна