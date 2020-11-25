Наступний американський президент ще в 2015 році виступав проти спроб Москви використовувати енергоносії як інструмент тиску.

Регіон Ангели Меркель на узбережжі Балтійського моря був місцем останнього великого війського проекту Радянського Союзу на території Східної Німеччини. Тепер він епіцентрі суперечки між країнами, які були союзниками в часи Холодної війни.

Берегова лінія поблизу кордону Польщі, яка колись була критичною точкою для проектування сили СРСР, стала відомою як курорт для німців. Вони масово з'їжджалися на острів Рюген заради прогулянок по піщаним схилам і купання в холодному морі. А потім з'явився "Північний потік-2", - пише Bloomberg.

Читайте такожУ США визначилися, хто потрапить під санкції через "Північний потік-2" - ЗМІВеликий інфраструктурний проект повинен був дати одному з найбідніших регіонів Німеччини можливість збудувати сучасну економіку. Але геополітика все зіпсувала. Конгрес США схвалив закон, який обклав санкціями німецькі компанії, залучені до будівництва російського газопроводу. Цей трансатлантичний конфклікт може призвести до потенційно дорогих наслідків для бізнесу.

Демократія в Європі й імідж американських компаній в ЄС поставлено на кін, - попередила одна з німецький промислових груп голову нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі минулого тижня.

"Тягар трансатлантичного партнерства буде надзвичайно тяжким від початку президенства Джо Байжена", - йшлося у листі німецьких промисловців.

На тлі широкого опору проти "Північного потоку-2" з боку США, німецька строна сподівається, що новий президент скасує санкції. Але ці надії можуть бути марними. Конфлікт з Вашингтоном через російську "трубу" завдає удар по місту Зассніц, де розташований Порт Мукран. Колись комуністичний режим НДР називав цей порт "мостом дружби" в СРСР. Затока на острові Рюген грає ключову роль у завершенні "Північного потоку-2", який належить російському енергетичному гіганту "Газпрому". Російський газопровід виходить на суходіл поблизу громади Любмін. Тут він сполучається з європейською газовою мережею.

"Ми нічого поганого не зробили", - сказав мер Зассніца Франк Крахт. Робітники й кораблі місяцями простоюють в Порту Мукран.

Питання завершення будівництва "Північного потоку-2" привернуло увагу інвесторів з промислових центрів Європи й газових родовищ Техасу. Для Німеччини "труба" Росії пропонує важливий енергетичний ресурс, який дозволить країні відмовитися від ядерної і вугільної енергії одночасно. Для США це ризик, що Росія отримає важіль впливу на ключового союзника. Крім того, американський природний газ може втратити потенційних ринок.

Читайте такожБундестаг відмовився підтримати "Північний потік-2"Канцлер Ангела Меркель підтримувала сумнівний "Північний потік-2" навіть попри те, що відносини з Росією серйозно погіршилися. У Німеччині в понеділок заявили, що координують реакцію на санкції США з іншими країнами ЄС, а також з компаніями, які беруть участь в проект.

"Люди в Мукрані, які жили в часи радянського авторитаризму, абсолютно здивовані погрозами, які тепер надходять зі США. Але погрози санціями не зупинять проект. Їх вважають неприйнятними", - сказав автор книги про порт Вольфганг Клітц.

Після появи перших санкцій США західно-європейські працівники поїхали з Мукрану. А російські кораблі кружляють навколо порту вже кілька місяців, чекаючи наказ добудувати газопровід. Розміщений в спільній для Данії, Польщі й Швеції частині Балтійського регіону Мукран завжди мав стратегічне здачення. Однією з його особливостей лишається ширококолійна залізниця, якій Росія досі віддає перевагу. Найбільші у світі залізничні пороми, збудовані для транспортування масивних залізничних вагонів, курсують між Мукраном і литовським портом Клайпеда.

В остані роки Холодної війни в цій точці в Німеччині базувалися війська СРСР, озброєні ядерною зброєю. Нинішня суперечка нагадує про ту стару напругу. Німеччина й США в минулому неодноразово займали різні політичні позиції, зокрема щодо відправки військ в Ірак і Лівію. Але це перший випадок, коли конфлікт між ними призвів до прямих погроз санкціями на адресу союзника.

Читайте такожBloomberg: Росія не зможе запустити "Північний потік-2", навіть якщо його добудуєBloomberg зауважує, що американський протест проти "Північного потоку-2", щвидше за все, збережеться в часи президенства Джо Байдена. За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, існує "двопартійний консенсус" проти "Північного потоку-2". Сам Байден в минулому теж вказував на загрози російського проекту.

На Мюнхенській конференції з безпеки в 2015 році він сказав, що США потрібно "подбати, щоб жодна країна: Росія чи будь-яка інша, - не могла використовувати енергію як зброю для примусу". Працівники, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", живуть на судні Sans Vitesse. І оскільки ситуація зайшла в глухий кут, на кораблі стало порожньо й тихо. А місцеві жителі відчувають, що їхні економічні шанси випаровуються.

"Достатньо лише погроз санкціями, щоб багатонаціональні компанії з представництвами в США подумали двічі, перш ніж інвестувати в цей регіон, який застряг посеред глобального політичного протистояння", - сказав мер Зассніца.

Нові санкції США проти "Північного потоку-2":

У жовтні Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

В Німеччині заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований, попри позицію США. При цьому точної дати завершення будівництва поки немає.

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Переклад: Лесь Димань