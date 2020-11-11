Але чинний американський президент ще намагається зробити один "прощальний подарунок" Кремлю.

Володимир Путін очікував більшого від президенства Дональда Трампа. Його обіцянка ослабити санкції так і не була виконана. Однак, до цього часу в президента Росії була повна свобода дій в Україні й Сирії.

Тепер, коли Білий дім займе адміністрація Джо Байдена, це зміниться, - пише Süddeutsche Zeitung. Байден востаннє відвідав Москву в 2011 році, будучи віце-президентом. Путін на той час був прем'єр-міністром, відбуваючи формальну перерву між своїми президентськими термінами. Але американець тоді не знав напевне, що російський автократ збирається повернутися в Кремль в 2012-му. Однак, побоювання такого сценарію існували.

Читайте такожБайден обговорив ситуацію в Україні з лідерами Франції та БританіїБайден пізніше пригадував, що в ті часи під час екскурсії по Кремлю Путін раптом став дуже близько до нього.

"Я сказав: пане прем'єр-міністре, я дивлюся у ваші очі і думаю, що у вас немає душі. Путін посміхнувся й відповів: Ми розуміємо один одного", - розповів Байден.

Після того Путін повернувся в крісло президента Росії. І тепер він не поспішає вітати Байдена з перемогою на американських виборах. Перша реакція Кремля на результат американського голосування з'явилася тільки в неділю по обіді. І пригадана Байденом сцена з 2011 року може добре пояснити, чого Москва очікує від нього.

Він не хвалить Кремль так, як це робив Дональд Трамп свого часу. Натомість Байден став жорстким критиком Росії. Тож у Москві чекають ще більшого посилення санкцій. Водночас, відносини з Вашингтоном знову стануть передбачуваними. Сторони добре знають один одного.

Кремль стежив за виборами в США з меншим завзяттям, ніж 4 роки тому. Путін старався не хвалити Трампа і не сварити Байдена під час кампанії. Можливо він ще не визначився, хто з них буде "меншим злом" для нього. Трамп був президентом США, який не виконав свої обіцянки, дані Москві. Байден стане президентом, який не давав взагалі жодних обіцянок. Навпаки, він буде чинити ще більший тиск. Відносини вже в найгіршому стані за багато років.

Читайте такожWashington Post: Україна мріє вирватися з внутрішньої політики США після виборівОчікується, що президент-демократ буде більш пильно стежити за тим, що відбувається в Москві й сусідніх країнах. Байден буде докоряти Кремлю за порушення прав людини. Під час візиту в Росію у 2011 році він також зустрічався з лідерами опозиції, зокрема з Борисом Нємцовим, якого пізніше вбили.

Виступаючи в Московському державному університеті, Байден говорив про важливість побудови "життєздатної опозиції" й "політичної конкуренції". В січні 2020 року Байден пообіцяв, що буде підтримувати російське громадянське суспільство, "яке неодноразово виступало проти клептократичної, авторитарної системи Путіна". І це саме той тип "втручання", який Кремль демонізує.

Разом з тим, такі заяви американця навряд чи здивували когось в Росії. Поки Кремль мовчить, російський опозиціонер Олексій Навальний привітав Джо Байдена в неділю на своїй сторінці в Twitter, написавши, що вільні й чесні вибори - це "привілей", який доступний не всім країнам.

Під час передвиборчої кампанії Байден назвав Росію "найбільшою загрозою для Америки". Він висловлювався на підтримку сильного НАТО, якому доведеться також виступити проти "нетрадиційних загроз", таких як корупція, дезінформація й кібератаки. Видання також нагадує, як демократ назвав чинного президента США "щеням Путіна". В інтерв'ю російський президент не приховував, що йому сподобалася ця цитата, яка, на його думку, "насправді підвищує наш престиж", тому що говорить "про наш неймовірний вплив і силу". А потім він засудив "гостру антиросійську риторику" Байдена.

Читайте такожДержсекретар США пообіцяв плавний перехід влади "до другої адміністрації Трампа"Насправді ж Дональд Трамп виявився не дуже корисним для Кремля. Російська сторона сподівалася на ослаблення санкцій, покращення економічних відносин й підвищення поваги до Росії у світі. Натомість Путін тепер скаржиться, що адміністрація Трампа покарала його країну 46 разів, запроваджуючи нові санкції або розширюючи ті, які вже існували.

"46 разів - такого ще ніколи не було", - скаржився президент Росії нещодавно на інвестиційному форумі.

І це ще не все. В часи Трампа США вийшли з угод про контроль озброєнь, які Росія хотіла б зберегти. Вашингтон також погрожував санкціями газопроводу "Північний потік-2". В обох питаннях заміна адміністрації в Білому домі може дати надію Москві.

"Байден більше, ніж Трамп, готовий залишити рішення щодо "Північного потоку-2" європейцям, з якими він хоче покращити відносини. На відміну від Трампа, Байден щиро зацікавлений в контролі озброєнь. Угода про "Обмеження стратегічних наступальних озброєнь", яка втратить свою силу в лютому, була підписана в часи, коли він був віце-президентом", - пише видання.

Читайте такожSueddeutsche Zeitung: "Північний потік-2" розриває Німеччину навпілЗ іншого боку, Джо Байден також захоче виправити те, що Путін прагне зламати. Непередбачуваність Трампа і його політика в дусі "Америка перш за все" пішли на користь Кремлю. В Сирії руки Путіна були особливо розв'язані. Також Вашингтон не проявляв інтересу до російської війни в Україні. Трамп ослабив союз західних демократій, розколов Європу, відштовхнув партнерів по НАТО й ослабив довіру до демократичних інститутів.

Путін розглядає все це як користь. Той факт, що чинний президент США тепер намагається поставити під сумнів американську виборчу систему, - це прощальний подарунок для Кремля.

Вибори президента США 2020: чим все закінчилося?

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Лесь Димань