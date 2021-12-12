За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, "дуже малоймовірно", що газопровід буде введений в експлуатацію, якщо Росія відновить агресію проти України.

Газопровід "Північний потік-2" дає західним союзникам важелі впливу на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін зацікавлений у транспортуванні газу.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC, повідомляє агентство Bloomberg.

"І насправді, це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче, щоб газ йшов цим трубопроводом", - сказав Блінкен.

За його словами, "дуже малоймовірно", що газопровід буде введений в експлуатацію, якщо Росія відновить агресію проти України.

Як зазначає агентство, США підштовхують уряд у Берліні заблокувати запуск "Північного потоку-2", який повинні сертифікувати німецькі органи, у разі вторгнення Росії в Україну, повідомили минулого тижня джерела.

Блінкен, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і їх п'ять колег по "Групі семи" підписали спільну заяву, у якій Росії було рекомендовано відступити від України, в іншому випадку РФ "стикнуться з серйозними наслідками".

8 грудня прем'єр-міністр ФРН Олаф Шольц, відповідаючи на питання, чи зупинить Німеччина газопровід, що напад на Україну буде "дуже серйозним порушенням правил, яке матиме найрізноманітніші наслідки".

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не зміг сказати, чи остаточно Путін вирішив напасти на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

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Автор: Вікторія Токарєва